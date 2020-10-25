Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новая версии мобильной ОС вышла в сентябре. За это время многие производители начали разработку собственных прошивок на базе этой системы от Google. Большинство не сталкивается с проблемами, поскольку имеет модельный ряд из 5-10 актуальных смартфонов. А вот у таких компаний как Samsung, HUAWEI и Xiaomi всё сложно. Приходится одновременно держать в активном состоянии десятки аппаратов.

реклама

Несколько дней назад появилась информация, что китайский производитель выпустил стабильную версию Android 11 на 11 актуальных аппаратов. Сегодня мы предлагаем вам не только ознакомиться со списком, но и скачать официальную прошивку, которую каждый может установить на свой телефон. Отметим, что внутри могут быть ошибки и баги, поскольку версия стабильная, но не финальная.

Смартфон Ссылка Mi 10 Pro Ссылка Redmi K30 Pro Ссылка POCO F2 Pro Ссылка Redmi K30 5G Ссылка Mi Note 10 Ссылка Mi CC9 Pro Ссылка Mi 10 Ссылка Mi 10 Youth Edition Ссылка Mi 10 Lite Zoom Ссылка POCO X2 Ссылка Redmi K30 4G Ссылка

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Если вы не умеете устанавливать подобные прошивки, рекомендуем вам подождать. Для данных смартфонов обновление прилетит до конца текущего года. Оно должно выйти из версии бета-теста, а после попасть в руки ограниченной группы инсайдеров, которые проведут финальные испытания на сотнях смартфонов. Как видите, в списке только телефоны 2020 года. Ждать, когда обновятся аппараты 2019 года, придётся долго. Ориентировочно, первые официальные рассылки начнутся уже после Нового года.