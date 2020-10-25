11 смартфонов Xiaomi получили стабильную Android 11 на MIUI 12 – список и ссылки на закачку
Ищите свой смартфон Xiaomi и качайте на него самую последнюю версию Android 11 на MIUI 12
Новая версии мобильной ОС вышла в сентябре. За это время многие производители начали разработку собственных прошивок на базе этой системы от Google. Большинство не сталкивается с проблемами, поскольку имеет модельный ряд из 5-10 актуальных смартфонов. А вот у таких компаний как Samsung, HUAWEI и Xiaomi всё сложно. Приходится одновременно держать в активном состоянии десятки аппаратов.
реклама
Несколько дней назад появилась информация, что китайский производитель выпустил стабильную версию Android 11 на 11 актуальных аппаратов. Сегодня мы предлагаем вам не только ознакомиться со списком, но и скачать официальную прошивку, которую каждый может установить на свой телефон. Отметим, что внутри могут быть ошибки и баги, поскольку версия стабильная, но не финальная.
|Смартфон
|Ссылка
|Mi 10 Pro
|Ссылка
|Redmi K30 Pro
|Ссылка
|POCO F2 Pro
|Ссылка
|Redmi K30 5G
|Ссылка
|Mi Note 10
|Ссылка
|Mi CC9 Pro
|Ссылка
|Mi 10
|Ссылка
|Mi 10 Youth Edition
|Ссылка
|Mi 10 Lite Zoom
|Ссылка
|POCO X2
|Ссылка
|Redmi K30 4G
|Ссылка
Если вы не умеете устанавливать подобные прошивки, рекомендуем вам подождать. Для данных смартфонов обновление прилетит до конца текущего года. Оно должно выйти из версии бета-теста, а после попасть в руки ограниченной группы инсайдеров, которые проведут финальные испытания на сотнях смартфонов. Как видите, в списке только телефоны 2020 года. Ждать, когда обновятся аппараты 2019 года, придётся долго. Ориентировочно, первые официальные рассылки начнутся уже после Нового года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила