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Производители процессоров хотят, чтобы мы обновляли свой компьютер чуть ли не каждый год. В конце концов как обойтись без десяти процентов прироста производительности, ведь три кадра в секунду решают абсолютно всё? На самом деле не всё так плачевно, ведь иногда случаются большие прорывы, ведущие к росту мощности всего компьютера, а иногда можно посидеть и на старичке пятилетней давности.

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Одними из самых популярных процессоров являются Core i5, производства Intel. Они расходятся большими партиями, выступая отличной альтернативной флагманам. Ребята с Ютуб-канала TheSpyHood решили выяснить, насколько изменилась реальная производительность процессоров за 10 поколений, одновременно с этим определить, целесообразно ли обновлять процессор часто. Давайте посмотрим на скриншоты.

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Итак, в противостоянии выступали модели начиная с Core i5-750 до Core i5-10600K. Как видите разница между восьмым и десятым поколением минимальна. Это значит, что обладателям Core i5-8600K можно ещё долго не волноваться. А вот владельцам Core i5-2500K и i5-3570K стоит задуматься о переходе на новые технологии. Всё дело в том, что даже при наличии такой видеокарты как GeForce RTX 3080 старый камень сильно теряет в производительности. Потерю в 15% можно пережить, но здесь у нас 30 и более процентов просто сгорают. Ещё хуже ситуация будет с менее дорогой видеокартой.

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Control

Forza Horizon 4

Red Dead Redemption 2

Apex Legends

Resident Evil 3

Battlefield V

Ведьмак 3

Если у вас до сих пор трудится Core i5-4690K, Core i5-6600K или Core i5-7600K, то всё зависит от ваших требований к играм. Если вы не планируете играть в новинки, то потери будут не так заметны, а вот в обратном случае вам стоит задуматься об обновлении вашего компьютера.



