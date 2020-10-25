Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
Затащит ли старый Core i5-2500K новые игры 2020 года? Может лучше его поменять на Core i5-10600K? Давайте выясним.

[ ] для раздела Блоги
2
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Производители процессоров хотят, чтобы мы обновляли свой компьютер чуть ли не каждый год. В конце концов как обойтись без десяти процентов прироста производительности, ведь три кадра в секунду решают абсолютно всё? На самом деле не всё так плачевно, ведь иногда случаются большие прорывы, ведущие к росту мощности всего компьютера, а иногда можно посидеть и на старичке пятилетней давности.  

реклама

Одними из самых популярных процессоров являются Core i5, производства Intel. Они расходятся большими партиями, выступая отличной альтернативной флагманам. Ребята с Ютуб-канала TheSpyHood решили выяснить, насколько изменилась реальная производительность процессоров за 10 поколений, одновременно с этим определить, целесообразно ли обновлять процессор часто. Давайте посмотрим на скриншоты.

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Итак, в противостоянии выступали модели начиная с Core i5-750 до Core i5-10600K. Как видите разница между восьмым и десятым поколением минимальна. Это значит, что обладателям Core i5-8600K можно ещё долго не волноваться. А вот владельцам Core i5-2500K и i5-3570K стоит задуматься о переходе на новые технологии. Всё дело в том, что даже при наличии такой видеокарты как GeForce RTX 3080 старый камень сильно теряет в производительности. Потерю в 15% можно пережить, но здесь у нас 30 и более процентов просто сгорают. Ещё хуже ситуация будет с менее дорогой видеокартой.

реклама

Marvel's Avengers

реклама

Horizon Zero Dawn

реклама

Control

Forza Horizon 4

Red Dead Redemption 2

Apex Legends

Resident Evil 3

Battlefield V

Ведьмак 3

Если у вас до сих пор трудится Core i5-4690K, Core i5-6600K или Core i5-7600K, то всё зависит от ваших требований к играм. Если вы не планируете играть в новинки, то потери будут не так заметны, а вот в обратном случае вам стоит задуматься об обновлении вашего компьютера. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
18
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
9
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
81

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 37
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi признала критическую проблему в прошивке MIUI 12 – сроки устранения быстрого разряда батареи
16
Обладатель AMD Ryzen 5 5600X делится изображением своей покупки — CPU обошёлся в 319 евро
105
6-ядерный Ryzen 5 5600X за 300$ обошёл на 10% 10-ядерный Core i9-10900K за 550$ в одноядерном тесте
143
Видеокарты AMD Big Navi не оправдают надежд геймеров и окажутся медленнее RTX 3080 – Tomshardware
87
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
210
Геймерский Core i7-9700K резко подешевел – лучший 8-ядерный процессор стоит всего 219 долларов
43
GeForce RTX 3080/90 продано 0.65% от потребности рынка – геймеры могут перейти на Radeon RX 6900 XT
80
Бюджетный Ryzen 3500Х упал в цене на 1500 рублей - достойный аналог Ryzen 3600 для игровых систем
34
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
48
Microsoft рассказала о ключевых функциях Windows 10-20H2 – ТОП 7 новых настроек и нововведений
18
Назван простой способ вернуть сервисы Google на смартфоны брендов Huawei и Honor
6
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
53
S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временным эксклюзивом Xbox
57
Видеокарта Intel Xe DG2 получит трассировку лучей и высокую производительность – Тomshardware
11
Видеокарты GeForce RTX 3070 будут продавать по карточкам – ожидаются массовые поставки
37
Xiaomi назвала 48 смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13 – подробности и сроки
1
Первые тесты новой видеокарты Intel Xe DG1 не впечатляют – медленнее GeForce MX350 на 16.5%
26
Магазин Overclockers.co.uk разместил карточки товаров 15 моделей RTX 3070
11
Графический чип AMD Navi21 получает поддержку функции Memory Access at Last Level
3
Google объявила о закрытии сервиса для прослушивания музыки Google Play Music
26

Популярные статьи

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Обзор игр жанра Action RPG и тестирование на системе i5-4690K + GTX 1070
28
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16

Сейчас обсуждают

Юрий Полкунов
20:30
Он туда и тензорку и рт ядра прибавил))
Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
dimchoos
20:30
А 750?
Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
LEVAK
20:29
Ещё раз про потребление для всех. Источник АМД Источник Нвидия
Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
Дмитрий
20:27
Процессор AMD Ryzen 3 3100 OEM Материнская плата GIGABYTE B450M DS3H Видеокарта MSI AMD Radeon RX 5500 XT MECH OC [RX 5500 XT MECH 4 G OC] Оперативная память Kingston HyperX FURY Black [HX430C15FB3/8]...
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Pslx Xzt
20:24
Плохие драйвера - это к Нвидии.
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
cibershot
20:24
2500K выбрасывать?
Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
Pslx Xzt
20:23
Ну оно и видно:
Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
Listoman
20:23
1050 сейчас стоит 5-6к на авитосе, неплохо для 4 годичной карты) Что за бред про игру на 560 радике? Играть можно и на какой-нить 750ti)
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Сергей Vorvort
20:23
Еще раз посмотри презентацию Nvidia! То что пишешь ты - ложь Хуанга. Он придумал шейдерные терафлопсы чтобы люди не могли сравнить 30-ю серию с 2080 Ti. Напомню что у 2080 Ti FP32 - 13.5 Терафлопс, у ...
Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
Anna Stroser
20:23
тесты на потато ПС
Обзор игр жанра Action RPG и тестирование на системе i5-4690K + GTX 1070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем