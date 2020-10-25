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Через несколько недель Xiaomi завершит официальную рассылку прошивки MIUI 12 на десятки актуальных смартфонов. Основная часть из них представлена аппаратами 2019 и 2020-х годов. Тем не менее встречаются и старички 2018 года, которые носили статус флагмана, что позволило из претендовать на обновление. Стоит отметить, что в данном случае мы говорим исключительно о китайском билде, поскольку российская версия будет продолжать выходить ещё месяц или больше.

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Между тем обновления никогда не оканчиваются. Следом за MIUI 12 идёт MIUI 13. О новой прошивке известно крайне мало. Глава китайской компании уверяет, что это будет очередной прорыв. Будем надеяться, что он лишиться сотен багов официальной MIUI 12, часть из которых не решена до сих пор. Несколько дней назад инсайдеры получили полуофициальный список смартфонов, которые получат MIUI 13. Полуофициальный потому, что сама Xiaomi не подтвердила и ещё какое-то время не подтвердит его статус.

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Никаких точных сроков рассылки нет. Прямо сейчас идёт активное тестирование нескольких десятков телефонов Xiaomi на новой ОС Android 11. Основная его фаза будет завершена до 2021 года, а рассылка уже идёт. Некоторые телефоны уже получили бета-версию, другие только ждут этого момента. Инсайдеры заявляют, что создание MIUI 13 может начаться одновременно с Android 11. Другие уверяют, что раньше 2021 года первых бета-версий не будет. Давайте перейдём к списку.

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Если вы не нашли ваш телефон в списке, не расстраивайтесь. Перечень не полный и может в будущем расшириться по инициативе Xiaomi. Кроме того, некоторые модели могут в список не попасть. Скорее всего там не окажется серии Redmi Note 8, а также некоторых смартфонов серии Redmi 9, поскольку многие из них выходили небольшим тиражом для определённых регионов.