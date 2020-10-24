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Последние полгода шло активное тестирование новой сборки Windows 10, которая получила название October 2020 Update или 20H2. Некоторые её функции были доступны небольшому кругу инсайдеров ещё год назад, однако большая часть любителей новинок познакомилась с нововведениями ОС буквально недавно. Сегодня уже известны все фишки, которые нам приготовила Microsoft. Давайте пройдёмся по наиболее интересным из них.

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Живые плитки в меню «Пуск» получат разные цвета и будут отличаться друг от друга с учётом установленной темы. Также присутствует ручная настройки с выбором пользовательских цветов. Это не сделает вашу ОС удобнее, но точно позволит легче находить нужные объекты.

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Новый Edge на Chromium станет обязательным. Он заменит устаревший браузер, а также станет быстрее, более плавным и получит улучшенную конфиденциальность. Это не значит, что у вас появятся проблемы с Chrome, Firefox или любыми другими, но ещё раз подтвердить своё желание использовать их по умолчанию вам придётся

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Каждый, кто захочет сделать чистую установку ОС получит возможность ручной полной настройки панели задач, что позволит вывести туда только нужные объекты.

Из Панели управления исчезнут некоторые настройки. Microsoft уверяет, что это подчинено общей логике. Также известно, что через пару лет Панель управления совсем исчезнет.

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Появится новая опция для геймеров, имеющих мониторы с высокой частотой обновления. Теперь можно в ручном режиме переключить эту функцию на лету.

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При помощи сочетания клавиш Alt-Tab появится возможность переключать вкладки в браузере Edge. Кроме того, вкладки из этого браузера можно будет закрепить на Панели задач как отдельные значки.

Microsoft Defender станет ещё круче. Новая функция под названием Application Guard сможет работать с Office. Это значит, что получить вирус с файлом Word, PowerPoint, Excel и другими будет невозможно.

Обновление уже вышло. Изменений действительно много, самое главное, чтобы они не поломали систему, как это происходит каждый год.