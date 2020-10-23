67 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12 от 23 октября – список и ссылки на закачку
Полный список актуальных смартфонов Xiaomi, которые уже получили новую прошивку MIUI 12 со ссылками
Многие наши читатели уже устали ждать выхода новой прошивки для своего смартфона Xiaomi. Рассылка MIUI 12 затянулась. Ещё летом нам говорили, что проблема в коронавирусе, из-за которого пришлось остановить работу многих программистов. Что бы не мешало китайской компании, российская версия движется так медленно, что иногда кажется, что она уже никогда не выйдет.
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Если вы давно хотели обновить прошивку на своём телефоне, то лучшей возможности у вас никогда не было, ведь сегодня мы предлагаем закачать актуальное обновление на 67 смартфонов Xiaomi. Что важно, всё это полностью официальные версии, которые не имеют ничего с пользовательскими билдами. Всё это стабилки, прошедшие несколько кругов тщательного анализа.
Сказать, что ошибок там нет, нельзя, ведь даже в релизах находят баги. Ссылки на скачивания для всех версий мы в данном материале не оставляем, поскольку некоторые телефоны имеют несколько прошивок. Поэтому будет общая ссылка на материал, где можно не только отыскать свой смартфон, но и выбрать наиболее оптимальную версию для вашего устройства. Давайте определимся, какая версия вам больше подходит:
- Для смартфонов, которые приехали из Китая, подойдёт глобальная версия. Если такой нет, ставьте китайскую. Но в последней нет русского языка, только английский.
- Для смартфонов, привезённых из Европы, вам нужна европейская версия, но подойдёт глобалка или российская. Все они имеют русский интерфейс.
|
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Mi Mix 3 5G
|
Mi 9
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Redmi Note 9 Pro Max
|
Mi CC9
|
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Redmi 9C
|
Redmi K30 Ultra
|
Mi 10T Lite
|
Mi Mix 2S
|
Redmi 9C
|
Mi Mix 2
|
Redmi Note 8
|
Redmi K20 Pro
|
POCO C3
|
Mi 10 Pro
|
POCO M2 Pro
|
Mi 9T Pro
|
Redmi 9C NFC
|
Mi 9 Pro 5G
|
Mi 9 SE
|
Redmi 6 Pro
|
Mi 10T
|
Redmi Note 9S
|
Mi Note 3
|
Mi 8 SE
|
Redmi 10X
|
Redmi Note 9 Pro
|
Redmi Note 9 Pro
|
POCO X3
|
Redmi Note 8 Pro
|
Redmi 9A
|
Redmi 9
|
Mi Note 10 Lite
|
POCO F1
|
Redmi K20
|
Mi CC9e
|
Mi Note 10
|
Redmi 10X Pro
|
Mi 9T
|
Redmi Note 7/
|
Mi CC9 Pro
|
Mi 10 Ultra
|
Mi 8
|
Redmi Note 7S
|
Mi 10
|
Redmi 9 India
|
Mi 8 Pro
|
Redmi K30 Pro
|
Mi 8 Explorer Edition
|
POCO F2 Pro
|
Mi Max 3
|
Redmi K30 5G
|
Mi 10 Youth Edition
|
Redmi Note 9
|
Mi Mix 3
|
Redmi K30i 5G
|
Mi Note 10 Lite Zoom
|
Redmi 10X 4G
|
Redmi K30 4G
|
Mi 8 Lite
|
Mi CC9 Meitu Edition
|
Mi 10 Lite 5G
|
POCO X2
|
Mi 9 Lite
|
Redmi Note 7 Pro
|
Redmi Note 8T
|
Redmi S2
|
Redmi Y2
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