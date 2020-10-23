Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие наши читатели уже устали ждать выхода новой прошивки для своего смартфона Xiaomi. Рассылка MIUI 12 затянулась. Ещё летом нам говорили, что проблема в коронавирусе, из-за которого пришлось остановить работу многих программистов. Что бы не мешало китайской компании, российская версия движется так медленно, что иногда кажется, что она уже никогда не выйдет.

реклама

Если вы давно хотели обновить прошивку на своём телефоне, то лучшей возможности у вас никогда не было, ведь сегодня мы предлагаем закачать актуальное обновление на 67 смартфонов Xiaomi. Что важно, всё это полностью официальные версии, которые не имеют ничего с пользовательскими билдами. Всё это стабилки, прошедшие несколько кругов тщательного анализа.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Сказать, что ошибок там нет, нельзя, ведь даже в релизах находят баги. Ссылки на скачивания для всех версий мы в данном материале не оставляем, поскольку некоторые телефоны имеют несколько прошивок. Поэтому будет общая ссылка на материал, где можно не только отыскать свой смартфон, но и выбрать наиболее оптимальную версию для вашего устройства. Давайте определимся, какая версия вам больше подходит:

Для смартфонов, которые приехали из Китая, подойдёт глобальная версия. Если такой нет, ставьте китайскую. Но в последней нет русского языка, только английский.

Для смартфонов, привезённых из Европы, вам нужна европейская версия, но подойдёт глобалка или российская. Все они имеют русский интерфейс.

Ссылка на закачку