Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

67 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12 от 23 октября – список и ссылки на закачку
Полный список актуальных смартфонов Xiaomi, которые уже получили новую прошивку MIUI 12 со ссылками

[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
2070 ASUS за копейки в Регарде
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие наши читатели уже устали ждать выхода новой прошивки для своего смартфона Xiaomi. Рассылка MIUI 12 затянулась. Ещё летом нам говорили, что проблема в коронавирусе, из-за которого пришлось остановить работу многих программистов. Что бы не мешало китайской компании, российская версия движется так медленно, что иногда кажется, что она уже никогда не выйдет. 

реклама

Если вы давно хотели обновить прошивку на своём телефоне, то лучшей возможности у вас никогда не было, ведь сегодня мы предлагаем закачать актуальное обновление на 67 смартфонов Xiaomi. Что важно, всё это полностью официальные версии, которые не имеют ничего с пользовательскими билдами. Всё это стабилки, прошедшие несколько кругов тщательного анализа.

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Сказать, что ошибок там нет, нельзя, ведь даже в релизах находят баги. Ссылки на скачивания для всех версий мы в данном материале не оставляем, поскольку некоторые телефоны имеют несколько прошивок. Поэтому будет общая ссылка на материал, где можно не только отыскать свой смартфон, но и выбрать наиболее оптимальную версию для вашего устройства. Давайте определимся, какая версия вам больше подходит:

  • Для смартфонов, которые приехали из Китая, подойдёт глобальная версия. Если такой нет, ставьте китайскую. Но в последней нет русского языка, только английский.
  • Для смартфонов, привезённых из Европы, вам нужна европейская версия, но подойдёт глобалка или российская. Все они имеют русский интерфейс.

Ссылка на закачку

реклама

Mi Mix 3 5G

Mi 9 

реклама

Redmi Note 9 Pro Max 

Mi CC9 

реклама

Redmi 9C 

Redmi K30 Ultra 

Mi 10T Lite 

Mi Mix 2S 

Redmi 9C 

Mi Mix 2 

Redmi Note 8 

Redmi K20 Pro 

POCO C3 

Mi 10 Pro 

POCO M2 Pro 

Mi 9T Pro 

Redmi 9C NFC 

Mi 9 Pro 5G 

Mi 9 SE 

Redmi 6 Pro 

Mi 10T 

Redmi Note 9S

Mi Note 3 

Mi 8 SE 

Redmi 10X 

Redmi Note 9 Pro 

Redmi Note 9 Pro 

POCO X3 

Redmi Note 8 Pro 

Redmi 9A 

Redmi 9 

Mi Note 10 Lite 

POCO F1

Redmi K20 

Mi CC9e 

Mi Note 10 

Redmi 10X Pro 

Mi 9T 

Redmi Note 7/

Mi CC9 Pro

Mi 10 Ultra 

Mi 8 

Redmi Note 7S 

Mi 10 

Redmi 9 India

Mi 8 Pro 

Redmi K30 Pro 

Mi 8 Explorer Edition 

POCO F2 Pro 

Mi Max 3 

Redmi K30 5G 

Mi 10 Youth Edition 

Redmi Note 9 

Mi Mix 3 

Redmi K30i 5G 

Mi Note 10 Lite Zoom 

Redmi 10X 4G 

Redmi K30 4G 

Mi 8 Lite 

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 10 Lite 5G 

POCO X2 

Mi 9 Lite

Redmi Note 7 Pro 

Redmi Note 8T 

 

Redmi S2

 

Redmi Y2 

 

 
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
10
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
8
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
81
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов Xiaomi
3
Недорогой игровой Ryzen 5 2600 сильно подешевел – цена мощного 6-ядерника упала на 60 долларов
60
Видеокарта, которую AMD уже показала публике – это Radeon RX 6800 XT
74
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
81
Realme 7 упал в цене на 55 долларов – хороший конкурент для Xiaomi Redmi Note 9 Pro, но дешевле
1
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 33 000 рублей – уникальная камера 108 МП, мощный CPU, зарядка 50 Вт и NFС
2
Выясняем, на что способны старые флагманы Intel – Core i7-4790K vs Core i7-10700K в тесте Benchmark
33
Первые тесты RX 6800 XT в Fire Strike показывают производительность как у RTX 3080 по цене RTX 3070
63
Первые тесты GeForce RTX 3070 за 500$ доказали её преимущество перед RTX 2080 Ti за 1 200$
16
Раскрываем скрытый потенциал Radeon RX 580 – лучшая видеокарта с барахолки против GTX 1660S от TG
22
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
131
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
122
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
110
16-ядерный флагманский AMD Ryzen 9 5950X обошёл лучший 18-ядерный HEDT-чип Intel i9-10980XE на 43%
68
Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 12 в Европе
+
Xiaomi POCO X3 NFC упал в цене на 75 долларов – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей IPS и стереодинамики
7
AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
58
AMD полным ходом готовится к мероприятию, на котором представит видеокарты серии Radeon RX 6000
61
NVIDIA отменяет запуск GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенной памятью
29
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
103

Популярные статьи

Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
69
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Noctua, Nofan, Scythe. Часть 5
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
10

Сейчас обсуждают

Блад Кила
19:45
Враньё. Я на старте продаж версию 6/128 купил за 19430₽.
Xiaomi POCO X3 NFC упал в цене на 75 долларов – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей IPS и стереодинамики
Listoman
19:45
Ну да, не напихал в неё ещё бесполезных 8гб, ох этот злобный Хуанг)
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
Slow Mo
19:40
Пожелаем удачи в этом новом для штеуда деле -глядишь и майнеры подавятся)))))
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
Каа
19:39
Даже если не так красиво, как написано, всё равно интересно.
Первый GPU Intel DG1 Xe LP - конкурент NVIDIA и AMD уже поставляется, а DG2 на Xe HPG готовится
ReXaN
19:31
*Вы всерьез думаете, что люди приходят посмотреть видео по игре?* Так загугли на трубе "прохождение без комментариев, и, епта, удивишься, что оказывается кто-то смотрит.
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
acidist
19:31
Этот вопрос у меня вызвал реакцию, которая описывается твоим ником)))
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
Dryden
19:31
Если он такое высказал, не парясь - то скорее уж это мнение у них там среди руководства цветет и пахнет, и он даже перестал задумываться, что кто-то может по-другому считать. Типа как русского выпусти...
Google напомнила, что мнение креативного директора Stadia касательно стримеров не отражает мнение компании
Listoman
19:30
Ты просто упорот, я бывший владелец 1080ti/208S, памяти там ещё с огромным запасом для 1440p/2160p, а вот чипа уже маловато)
NVIDIA готовит RTX 3070 Ti/SUPER с 7424 ядрами и 320-битной шиной для конкуренции с Radeon RX 6800
barabaskin
19:29
дык формально не возможно провалиться. написано же - самые производительные игровые видеокарты, когда-либо созданные её специалистами. то есть самые шустрые из радеонов , о видеокартах Хуанга в тексте...
AMD напомнила, когда проведёт презентацию видеокарт Radeon RX 6000
ReXaN
19:29
Сам не соображает, а про других пишет (фэйспалм). Алё, кчемный, какая авторская работа у учителя, баран, они по учебникам учат, по составленным кем-то учебникам идет школьная программа. (даблфэйспалм)...
По мнению креативного директора Stadia, стримерам следует платить разработчикам за использование игр в своих трансляциях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем