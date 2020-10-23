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Последние полгода многие фанаты AMD ждали появления новых процессоров Ryzen, способных разгоняться до 5 ГГц. Во время презентации стало ясно, что шаги в этом направлении делаются, но важную отметку перешагнуть не удалось. Вполне возможно, что оверклокерам удастся сделать это в домашних условиях, но в любом случае обычный пользователь остался без высоких тактовых частот, ставших визитной карточкой Intel Core i9-10900K.

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Сегодня в сети появились любопытные факты, свидетельствующие о любопытной возможности, благодаря которой 5 ГГц всё-таки могут быть преодолены. Как указывают инсайдеры, всё дело в технологии Precision Boost Overdrive, которую принято коротко называть PBO. Она была представлены ещё с третьим поколением процессоров Ryzen, но так и не заработала с ними эффективно. Тактовые частоты удалось стабилизировать, но не поднять.

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Эксперты полагают, что в новой архитектуре Zen 3 удалось существенно доработать PBO, благодаря чему 16-ядерный Ryzen 9 5950X сможет оказаться ещё мощнее заявленных показателей. Ниже представлены возможные тактовые частоты процессоров нового поколения. Отнеситесь к ним с долей сомнения, ведь представители AMD об этом ничего не говорили.

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Кроме того, есть нюанс: PBO сможет поднять тактовые частоты только в том случае, если температура процессора не превысит определённых показателей. Добиться этого сложно, но возможно. Для этого потребуется боле мощная система охлаждения, возможно, жидкостная. Остальное сделает система. В любом случае число тех, кто сможет достичь столь высоких тактовых частот, окажется выше, чем если бы только горстка энтузиастов разгоняла их у себя дома или на публике. Ну а убедиться в том, кто же прав, мы сможем уже 5 ноября.