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Многие наши читатели покупают видеокарты на вторичном рынке. Кому-то это кажется выгодным, у других просто нет выбора. Кто-то может себе позволить купить флагман за 200 000 рублей, другие лишь собирают крошки со стола владельцев флагманов прошлых лет. Наш сегодняшний герой никогда не был флагманом. Radeon RX 580 создавался для того, чтобы оттянуть продажи середняков NVIDIA на себя. Стоит отметить, что первое время расчёт не удался, поскольку покупатели выбирали GeForce GTX 1060.

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На самом деле Radeon RX 580 начала хорошо предаваться только после того, как стала для производителя не главным объектом для продаж, как бы странно это не звучало. Вышло новое поколение Radeon RX 5700, в результате чего стоимость старушки сильно упала. В настоящее время её всё ещё можно купить в магазинах, но чаще всего эту карту берут на вторичном рынке, где цены на неё крайне интересны. А вот актуальность её вызывает вопросы.

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Именно этому посвящено тестирование ребят с Ютуб-канала Testing Games. Они попробовали сравнить производительность Radeon RX 580 с популярной GeForce GTX 1660 SUPER. Отметим, что вторая стоит гораздо дороже, в новом виде, а старушку Radeon RX 580 можно взять в два раза выгоднее на вторичке. Давайте сразу перейдём к выводам.

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Как видите, разница между противниками достигает чуть менее 15% в пользу более дорогой GeForce GTX 1660 SUPER. Мы в данный момент не ставим под сомнение целесообразность покупки модели от NVIDIA, поскольку нас интересует исключительно карта от AMD. Именно поэтому вывод будет такой: покупать новую Radeon RX 580 сейчас не стоит. Она уже отжила свои лучшие деньки, если они у неё когда-то были, а вот поискать на вторичном рынке живую видеокарту с большим дисконтом стоит. Делать это нужно только в том случае, если вы стеснены в средствах.



