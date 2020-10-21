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Каждый год Google выпускает новую версию операционной системы Android. В 2020 «Корпорация добра» порадовала нас 11-й по счёту ОС. На самом деле она не одиннадцатая, но этот факт не имеет никакого отношения к нашему материалу. Как водится, первыми обновление получили несколько аппаратов линейки Pixel. Некоторые производители приступили к тестированию, другие относятся к этому наплевательски, предпочитая игнорировать своих покупателей. К наиболее добросовестным относится Xiaomi.

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Сегодня китайская компания сообщила о старте тестирования Android 11 для наиболее популярных смартфонов последних лет. Полный список можно увидеть ниже. Половина из телефонов имеет либо закрытую бету, либо находится на стадии внутреннего теста у программистов Xiaomi.

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Как видите, среди участников наиболее популярные и продаваемые смартфоны последних лет. Если вы хотите стать участником программы тестирования, то стоит перейти на официальный форум китайской компании. Если же для вашего смартфона прошивка уже находится в открытом доступе, то скачать её можно напрямую, изменив настройки своего аппарата.

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Предполагается, что все телефоны, имеющие закрытию и открытую бета-версии смогут рассчитывать на выход обновления до Android 11 до конца года. Остальные получат прошивку не ранее 1 квартала 2021 года.