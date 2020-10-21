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Redmi Note 8 Pro потерял половину цены – 64 Мп камера, зарядка 30 Вт и мощный CPU со скидкой до 150$
Самый популярный смартфон от Xiaomi – Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел

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Многие эксперты утверждают, что существуют периоды, когда лучше всего покупать смартфоны. Якобы, в эти моменты проходят большие распродажи, в рамках которых можно неплохо сэкономить. Кроме того, иногда проходят раздачи купонов и различные дисконты по праздникам. На самом же деле мобильный телефон нужно покупать тогда, когда он вам нужен. Нельзя запастись смартфоном заранее, ведь это не гречка и даже не сахар. 

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Приятно, когда в такие моменты можно найти скидку на желанный аппарат. Что же, сегодня именно такой день. Так, мегапопулярный Redmi Note 8 Pro производства Xiaomi снова сбросил лишнюю цену. На этот раз мы отправляем вас на китайский магазин Аliexpress, где аппарат можно взять со скидкой 150 долларов. отметим, что перед нами модель 6/128 Гб, что позволяет получить максимум возможностей за свои деньги.

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На пару тысяч дороже купить новенький Redmi Note 8 Pro можно в Регарде. Здесь стоит указать вездесущих таможенников, которые обязательно захотят взять с вас пошлину в случае покупки в Китае, а также быструю доставку с гарантией в РФ. Давайте кратко рассмотрим главные особенности данного смартфона.

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  • Дисплей: большой экран, выполненный по технологии IPS, обеспечивающий отличную картинку даже в солнечную погоду
  • Процессор: Helio G90T, ставший одним из самых лучших чипов тайваньской компании
  • Батарейка: 4500 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт
  • Камера: 4 объектива с главным модулем на 64 Мп, который отличается отличной цветопередачей и умеет делать отличные снимки в любых погодных условиях
  • Также там есть NFC, Ик-порт и десятки других технологий. 
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