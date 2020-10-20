Цена Core i7 9700K впервые упала ниже 300 долларов – самый быстрый игровой CPU со скидкой в 120$
Core i7 9700K рекордно подешевел на 120 долларов, что стало самой низкой ценой за всё время продаж
Война между фанатами синих и красных вечна. Она никогда не окончится, поскольку каждая из сторон не только говорит на своём языке, но о постоянно меняет слова. К примеру, ещё недавно поклонники Intel посмеивались над многоядерными процессорами AMD, смело утверждая, что 4 ядра хватит всем. Однако, после того как синие выкатили 8, а после и 10 ядер в потребительский сектор, эти ребята стали заявлять, что именно этого все эти годы им не хватало.
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Не менее странны поклонники AMD. Ребята многие годы уверяли нас, что их компания забоится о каждом покупателе, предлагая лучшее соотношение между ценой и производительностью. Анонс нового поколения Ryzen 5000 всё расставил по местам. Некоторые фанаты обвиняют AMD в измене, другие находят оправдание гигантским даже по меркам Intel ценам. Но что делать нам с вами, тем кто руководствуется разумом, а не слепо хватает с полки синий или красный кристалл?
Выход есть, брать оптимальный вариант по скидкам. Как стало известно, именно сейчас проходит распродажа геймерского 8-ядерного Core i7 9700K. Процессор предлагает нереальную производительность в играх, имея тактовую частоту до 4.9 ГГц. Можно смело утверждать, что многие фанаты AMD в тайне мечтают именно об этом процессоре, вот только всё это время у них на него не хватало денег. Что же, сегодня новенький камешек от Intel можно взять со скидкой более 100 долларов.
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К сожалению, столь щедрая раздача доступна только на Amazon. Поэтому нам пока придётся ограничиться российскими магазинами. Взять хотя бы Регард, где он стоит 31 660 рублей. Увы, это не так выгодно, как в Америке, но зато вам выдадут гарантию прямо в руки и процессор приедет гораздо быстрее.
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