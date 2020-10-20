Цена HUAWEI Mate 30 Pro упала на 350 долларов – уникальная камера 40+40 Мп, NFC и игровой процессор
Самый крутой флагман 2020 года рекордно подешевел
В последние годы бытует мнение, что многие производители намеренно ухудшают характеристики своих смартфонов таким образом, чтобы уже через год пользователь чувствовал себя некомфортно. К сожалению, никого, кроме Apple за руку не поймали. Хотя яблочная компания легко отделалась. Эксперты ждали миллиардные иски, падение акций и полный крах, вместо этого пользователи клюнули на «недорогую» замену аккумулятора, на этом всё окончилось.
реклама
На самом деле смартфоны устаревают действительно очень быстро. Через два года он кажется вам медленным, а через три у многих просто не выдерживают нервы. А всё дело в том, что бюджетные модели и бодрые середняки имеют весьма посредственные характеристики, ну а прогресс не стоит на месте. Программы становятся тяжелее, интернет-трафик растёт, а требования к железу увеличиваются. Выходом из сложившегося положения может быть покупка флагмана.
Здесь вы скажете, что это слишком дорого, и будете правы, по крайней мере, были бы правы, если бы один из самых крутых смартфонов этого года резко не подешевел. HUAWEI Mate 30 Pro настоящий рекордсмен скорости. Долгое время он казался слишком дорогим, сейчас же на Аliexpress его можно отхватить со скидкой в 350 долларов, что просто отлично в наше время, когда курс рубля оставляет желать лучшего. Любителям мощных, но не таких дорогих аппаратов мы рекомендуем заглянуть на Регард. Там есть современный аналог флагмана – Honor 30 Premium. Он обладает неплохими характеристиками, но позволяет ещё сэкономить 20 000 рублей.
реклама
Что до характеристик, то покупатель получит флагманский процессор Kirin 990, OLED-дисплей на 6.53 дюйма, камеру с двумя основными сенсорами на 40 Мп, быструю зарядку на 40 Вт, NFC и много того, о наличии чего обычный пользователь даже не догадывается.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила