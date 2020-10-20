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В сети то и дело появляются всё новые слухи о следующем поколении видеокарт AMD, которые уже несколько лет фигурируют под кодовым названием «Big Navi». Из наиболее достоверных источников известно, что новинки получат память стандарта GDDR6, которая окажется медленнее той, что использует NVIDIA в своих видеокартах GeForce RTX 3080. По последним слухам известно о том, что флагманская Radeon RX 6900ХТ получит высокие тактовые частоты графического ядра, но сказать точно, окажет ли это влияние на производительность сложно.

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Сегодня у нас есть любопытные данные, которые могут свидетельствовать, что красные на этот раз решили не щадить новый графический чип. Так, флагманский Navi 21 получит запредельное энергопотребление на уровне 320 Вт TDP. Что любопытно, это далеко не предел, ведь к выходу готовится настоящий монстр на графическом ядре Navi 21 XL, показатели которого превысят 350 Вт в исполнении Founders Edition.

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Эксперты полагают, что партнёры смогут поднять TDP ещё выше, что позволит получить крайне мощную видеокарту с внушительным запасом прочности. Кстати, именно 320 Вт имеет GeForce RTX 3080. Это не значит, что Radeon RX 6900 ХТ будет такой же быстрой.

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Что любопытно, есть сведения, что самый быстрый представитель Big Navi будет укомплектован памятью от Samsung, способную работать на скорости 16 Гбит/с с пропускной способностью 512 Гбит/с. Это значит, что реальное отставание от зелёного флагмана даже по этому показателю будет совсем не таким плачевным.