Самый бюджетный игровой процессор Intel Core i3-10100F появился в магазинах РФ по сверхнизкой цене
Ещё более выгодный игровой процессор, справляющийся с флагманом Core i7-7700К в современных играх
Ещё недавно самым недорогим процессором Intel в новой линейке Core 10-го поколения был Core i3-10100. Это вполне неплохой камень, способный на равных конкурировать с флагманским Core i7-7700К. Обычному пользователю сложно поверить, что за несколько лет синие сделали столь мощный скачок, позволивший самым бюджетным моделям конкурировать с дорогими на равных. Как бы там ни было – это так, а значит ещё больше пользователей получат возможность купить бюджетный процессор, способный справляться с любыми играми.
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Совсем недавно Intel анонсировала урезанную версию Core i3-10100F, отличающуюся от оригинала только отсутствием встроенного графического ядра. Такой шаг позволил существенно удешевить конструкцию, в результате чего было принято решение поставить на него фантастическую цену в 79 долларов. В наших краях камешек только начал появляться. Уже сейчас его можно взять в Регарде на 1 250 рублей дешевле обычной модели. Это не так выгодно, как нам бы хотелось, но это только первая ласточка.
Посмотрите графики и убедитесь, что мощи нового Core i3-10100F достаточно для всех игр в разрешении 1080р с недорогой видеокартой до 200 долларов. Такой подход значительно удешевляет систему. Напомним, сильной стороной новинки является высокая тактовая частота. Так он способен разгоняться в режиме буста до 4.3 ГГц, что делает его отличным выбором для бюджетных сборок.
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