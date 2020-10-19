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Несколько месяцев назад вышел любопытный процессор под названием Ryzen 5 3600XT. Это усиленная модель уже знакомого чипа, с той лишь разницей, что он даёт дополнительные 100 МГц тактовых частот и более высокую производительность в одноядерных задачах. На самом деле разрыв не такой большой, поэтому было решено не устанавливать на него слишком высокую цену. Между тем, он всё равно оказался дороже обычного Ryzen 5 3600X, что не позволило ему занять сколько-нибудь существенную рыночную долю.

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Если заглянуть на Регерд, то можно увидеть, что там Ryzen 5 3600X стоит 20 980 рублей, а новая модель 23 500 рублей. Стоит ли переплачивать за 100 МГц, каждый решает сам, поскольку многие покупают систему с нуля и хотят получить максимум за определённую сумму денег. В этом случае стоит оценивать все составляющие, вплоть до того, придаст ли подобная покупка дополнительный буст в играх.

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Между тем, в некоторых небольших магазинах на отечественном рынке можно взять Ryzen 5 3600XT со скидкой до 4 500 рублей. Мы не ручаемся за гарантию, качество товара и другие составляющие, однако сам факт также позволяет задуматься: брать процессор с небольшой переплатой в проверенном месте, или доверять тем, кто, возможно, провёз данный камень в РФ по серым каналам. Как видите, цены стартуют с 18 900 рублей, что может стать очень неплохой экономией в наше тяжёлое время.