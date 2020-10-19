Игровой 6-ядерный процессор Ryzen 5 3600XT рекордно подешевел – 4500 МГц со скидкой до 4500 рублей
6-ядерный Ryzen 5 3600XT можно купить со скидкой в 4500 рублей
Несколько месяцев назад вышел любопытный процессор под названием Ryzen 5 3600XT. Это усиленная модель уже знакомого чипа, с той лишь разницей, что он даёт дополнительные 100 МГц тактовых частот и более высокую производительность в одноядерных задачах. На самом деле разрыв не такой большой, поэтому было решено не устанавливать на него слишком высокую цену. Между тем, он всё равно оказался дороже обычного Ryzen 5 3600X, что не позволило ему занять сколько-нибудь существенную рыночную долю.
реклама
Если заглянуть на Регерд, то можно увидеть, что там Ryzen 5 3600X стоит 20 980 рублей, а новая модель 23 500 рублей. Стоит ли переплачивать за 100 МГц, каждый решает сам, поскольку многие покупают систему с нуля и хотят получить максимум за определённую сумму денег. В этом случае стоит оценивать все составляющие, вплоть до того, придаст ли подобная покупка дополнительный буст в играх.
реклама
Между тем, в некоторых небольших магазинах на отечественном рынке можно взять Ryzen 5 3600XT со скидкой до 4 500 рублей. Мы не ручаемся за гарантию, качество товара и другие составляющие, однако сам факт также позволяет задуматься: брать процессор с небольшой переплатой в проверенном месте, или доверять тем, кто, возможно, провёз данный камень в РФ по серым каналам. Как видите, цены стартуют с 18 900 рублей, что может стать очень неплохой экономией в наше тяжёлое время.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила