Xiaomi Redmi Note 9S получил прошивку MIUI 12 в России – ссылка на закачку
Один из самых актуальных аппаратов на рынке – Redmi Note 9S, наконец, получил прошивку MIUI 12 в России
В настоящее время девятая серия смартфонов Redmi Note является самой новой и популярной на рынке. Телефоны пользуются высоким спросом как среди российских покупателей, в Китае, и на многих других рынках. Многие эксперты склоняются к мнению, что перед нами одна из лучших серий, поскольку она содержит массу важных изменений. В частности, произошло разделение на обычную версию с процессором MediaTek Helio G85, который обеспечивает отличную производительность во всех задачах и на более дорогие версии: Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, о них подробнее.
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Младшая модель получила первую версию прошивки MIUI 12 ещё в августе. Время от времени инсайдеры указывали, что обновление на старшую поступит через неделю, но спустя несколько месяцев Redmi Note 9 Pro остаётся без прошивки. В тот момент, когда обновление на Redmi Note 9S уже никто не ждал, он внезапно получил китайскую, а затем и российскую прошивку. Комментариев не тему того, почему это случилось гораздо раньше, чем для версии с приставкой «Pro», администраторы официальных форумов не дают, а точных данных, когда Redmi Note 9 Pro сможет рассчитывать на выход MIUI 12, нет. Мало того, нет даже китайской версии, так что всё крайне плохо. Отметим, что обе модели имеют одинаковый процессор Snapdragon 720G, но разнятся камерами. Так, на младшем стоит 48 Мп модель, а на старшем уже 64 Мп объектив.
Обновление придёт не сразу. Есть те, кто его уже получил, но их пока меньшинство. Если вы не хотите ждать, то можете скачать и установить его самостоятельно по ссылке.
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