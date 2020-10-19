Цена HUAWEI P30 Pro рекордно упала на 250$ – игровой процессор, NFC, мощная камера и быстрая зарядка
Флагманский HUAWEI P30 Pro по самой низкой цене с начала продаж
В то время как всё вокруг дорожает, многие хотят что называется «вложиться» в технику. Они покупают сверхдорогие телефоны, телевизоры и другие блага современной электроники. Вот только, если подумать, такой шаг не просто нелогичен – это полностью провальная стратегия. Допустим, вы купили новые смартфон от Samsung. Он стоит 100 000 рублей. Это настоящий монстр в мире флагманов. Вам кажется, что вы вложили свои денежки, а на самом деле уже через год его стоимость опустится ниже 70 тысяч в официальном магазине и до 50 000 на вторичке.
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Получается, что ваш подход привёл к потере 50 000 рублей. Что же, если вам так сильно хочется что-то купить, возьмите лучше HUAWEI P30 Pro. Основные его ценовые колебания позади, мало того, в последнее время есть отличная возможность купить такой смартфон с отличной скидкой. Так, если на момент начала продаж он стоит 69 990 тысяч рублей, то сегодня на Aliexpress его можно купить с дисконтом в 20 000 рублей или 250 долларов.
Если вам кажется, что на отечественном рынке скидок не бывает, то в Ситилинке данная модель стоит 50 000 рублей. Особенно подкупает то, что вам не придётся ждать своей посылки месяц. Такая же ситуация с официальной гарантией, ведь даже крупные китайские площадки требуют возврата товара на диагностику, поскольку у них нет и не может быть своих сервис центров в РФ. Ну и не забудьте об оплате таможенного сбора, который увеличит ваши 50 000.
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- Процессор: сверхмощный игровой Kirin 980, имеющий гигантский запас производительности на несколько лет вперёд
- Камера: модуль на 4 объектива с главным на 40 Вт, который с лёгкостью обходит середнячков с 64 сенсорами
- Дисплей: OLED с размером 6.47 дюймов, отличающийся невероятной цветопередачей и отличной сочной картинкой
- Не обошлось без быстрой зарядки, NFC, ИК-порта и абсолютно всех самых востребованных интерфейсов и беспроводных технологий.
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