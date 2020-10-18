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Процессоры Intel известны лучшей производительностью в играх. Они обладают высокими тактовыми частотами, что позволяет им долго оставаться актуальными несмотря на ожесточённую конкуренцию со стороны AMD. Процессоры Ryzen 3000-й серии теснят со всех сторон. Всё может быть ещё хуже после выхода Ryzen 5000-й серии, которая принесёт повышенный IPC и высокие тактовые частоты. Несмотря на такое положение, одним из наиболее желанных остаётся 8-ядерный Core i7-9700K. Данный камень может похвастать тактовой частотой в режиме буста на уровне 4.9 ГГц, с возможностью разгона выше 5 ГГц «на воздухе».

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Прямо сейчас на Amazon стартовала акция, в рамках которой можно купить новенький 8-ядерник с огромной скидкой в 110 долларов или 8 500 рублей. В итоге цена с более чем 400 долларов упала ниже 300 вечнозелёных. Стоит отметить, что это одна из самых больших скидок за время с начала продаж, если не считать небольших промо-акций.

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Если взглянуть на российский рынок, то в одном из самых популярных магазинов – Регард, Core i7-9700K стоит 31 660 рублей. Эта покупка будет не так выгодна, как на Amazon, но ведь там есть ещё доставка и растаможка, которые в итоге обойдутся вам в разницу между российской ценой и предложением в США. О простой гарантии и быстрой доставке наши читатели знают и так. В итоге выбор каждый сделает самостоятельно.