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По заявлениям Xiaomi, работа над самой последней версией прошивки MIUI 12 почти окончена. Так, речь идёт о бюджетных аппаратах Redmi шестого-восьмого поколений, а также о более дорогой серии Redmi Note, которая должна принести на такие телефоны, как Redmi Note 8, Redmi Note 7 и многие другие самые последние обновления. Отметим, что в данном случае речь идёт о китайских версиях, поскольку выход региональных прошивок может состояться через пару месяцев.

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Одновременно с этим программисты Xiaomi сообщили об активной фазе тестирования прошивок на базе самой последней ОС Android 11. Китайский производитель пытается не отстать в этом от других брендов, назвав первую волну аппаратов, которые получат обновление на официальной MIUI 12. Ознакомиться с перечнем устройств можно ниже. Отметим, что это по большей части дорогие смартфоны 2020 года. Между тем попадаются и аппараты 2019 года, а также популярные бюджетники.

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Например, Mi A3, или Mi 9 SE, которые расходились как горячие пирожки, хотя цена их была далека от этого кулинарного изделия. Последним в списке значится сверхбюджетный Redmi 9. К сожалению, прошивка на него появится не ранее 2021 года, но это исключение из правил. Что до остальных аппаратов, то здесь стоит обратить внимание на то, готово ли обновление на данный момент.

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Если внутреннее тестирование окончено, то ждать стабильную прошивку стоит уже в ближайший месяц. Если тестирование уже идёт, то прошивка появится до конца текущего года. Но есть и такие, кому придётся подождать до 2021 года. Это телефоны, напротив которых указано, что идёт набор тестеров. Российские версии, как обычно, появятся с задержкой в несколько недель.