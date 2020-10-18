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Продажи игровой приставки PlayStation 5 могут начаться гораздо позднее официальной даты 19 ноября

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Согласно последним опросам, больше 80% потенциальных покупателей консолей склоняются к выбору в сторону PlayStation 5. Высказываются различные мнения, в числе которых окончательная победа японской игровой приставки в текущем поколении, которая может разойтись тиражом 200-300 миллионов единиц. Многим владельцам компьютеров всего этого не понять, ведь они привыкли качать игры на торрентах или покупать с огромным дисконтом. Тем не менее для настоящих фанатов важно получить желанную консоль как можно скорее.

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Как стало известно, есть большие сомнения относительно того, что Sony удастся одновременно запустить продажи во всех регионах. Тревожные вести пришли из Южной Азии. В частности, в некоторых странах с официально страницы PlayStation 5 исчезла информация о сроках запуска. Это: Филиппины, Малайзия, Индонезия, Таиланд и Вьетнам. Там, как и в других странах, указывалось, что приставка выйдет на праздники 2020 года. Сейчас эти слова полностью исчезли.

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Точных данных на этот счёт нет, но многие полагают, что в этих и многих других регионах начало продаж будет существенно сдвинуто, а PlayStation 5 появится не ранее 2021 года. Что любопытно, подобных изменений нет в Сингапуре, который считается одной из самых богатых стран мира. Вполне возможно, что Sony решила получить максимальные продажи, выставив приставки там, где их гарантированно купят. 

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