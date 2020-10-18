Цена Redmi Note 8 Pro рекордно упала на 130$ – NFC, 64 Мп камера, геймерский процессор и зарядка 30 Вт
Xiaomi часто подбрасывает нам сюрпризы. Это могут быть продвинутые флагманы, которые по соотношению цены и пользовательского опыта превосходят чуть ли не все телефоны на рынке. Не менее интересны бюджетные линейки, где любой человек может выбрать смартфон, который обеспечит выход в интернет, чтение книг, прослушивание музыки и многое другое по крайне демократичным ценам. Но ещё более важна для китайской компании линейка Redmi Note, в рамках которой уже много лет появляются крайне любопытные устройства.
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Одним из наиболее востребованных смартфонов на рынке уже какое-то время является Redmi Note 8 Pro. Данная модель за время своего существования завоевала миллионы поклонников, ведь её общие продажи приближаются к 10 миллионам единиц. Что любопытно, первое время аппарат не пользовался успехом. Виной всему недовольные критики и высокая стоимость. Так, первые были против установки процессора от MediaTek, а вот цена действительно не всегда могла порадовать истинных фанатов Xiaomi.
Сегодня на Aliexpress данный смартфон продаётся с дисконтом до 10 000 рублей, что соответствует 130 долларов. В итоге цена за версию 6/128 Гб стартует с 17 770 рублей. Если этого будет недостаточно, то можно перейти на Регард, где стоимость новенького Redmi Note 8 Pro стартует с 18 640 рублей. Это также версия 6/128, но здесь вас ждёт полноценная гарантия у себя в городе и быстрая доставка.
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Главной фишкой Redmi Note 8 Pro стала крутая 64 Мп камера. В рамках этого смартфона состоялся её дебют, ведь все дорогие (но не флагманы) аппараты Xiaomi теперь получают такой же объектив. Отлично справляется со своими задачами процессор Helio G90T. Он ещё долго позволит телефону оставаться актуальным, обеспечивая производительность флагманов прошлых лет. Продержаться без розетки поможет аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Присутствуют все самые популярные беспроводные интерфейсы, включая NFC.
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