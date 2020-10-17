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Уже почти год самым продаваемым процессором остаётся 6-ядерный Ryzen 5 3600. С его выходом компания AMD в буквальном смысле расправила крылья, ведь удачная архитектура Zen 2 позволила сделать огромный рывок в игровом плане. На самом деле это не только заслуга архитектуры, но и самого современного технологического процесса, ведь ещё год назад AMD смогла похвастать 7-нм технологиями в то время как Intel даже в 2021 году продолжит выпускать продукцию на базе 14-нм техпроцесса.

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Ryzen 5 3600 представляет собой универсальный процессор. Он отлично справляется с играми, а также без проблем позволяет запускать любые приложения, обходя по этому показателю более дорогие камни Intel. Иногда кажется, что отличные цены на данный процессор могут быть только в США. Раньше так и было, но многие отечественные ритейлеры стараются сделать всё возможное, чтобы продать как можно больше товаров. Так, только за последнее время скидка на данный камень в РФ составила почти 4 000 рублей. Посмотрите сами.

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Если вам лень искать товары по другим магазинам, а также вы привыкли доверять наиболее популярным площадкам, то можно обратить внимание на Регард. Здесь цена новенького Ryzen 5 3600 стартует с 18 460 рублей. Это не так выгодно, как в некоторых местах, но здесь вам гарантировано отличное обслуживание и полноценная гарантия.

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Напомним, Ryzen 5 3600 – это 6-ядерный процессор, способный работать на штатной тактовой частоте 3600 МГц с бустом до 4200 МГц. Он отлично встанет на любую доступную материнскую плату 300-й, 400-й и даже 500-й серии.