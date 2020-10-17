Новый инструмент Microsoft значительно ускорит игры на Windows 10 – возможности Xbox на обычном ПК
Многие геймеры задаются простым вопросом: «Почему, одна и та же игра на компьютере и игровой приставке требует разное количество ресурсов»? Что же, столь простая проблема на деле оказывается крайне сложной. Всё дело в том, что настольная операционная система Windows – это в первую очередь рабочая среда и только потом инструмент, способный запускать развлекательные приложения.
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На самом деле за последние годы Windows 10 активно развивается в сторону развлекательной составляющей, поскольку всё больше людей интересуются играми. Тем не менее усилия всё ещё недостаточны. Казалось бы, самым простым решением было бы выпустить облегчённую версию ОС для геймеров, но, подобные попытки заранее обречены на провал, поскольку выбор ПК чаще всего осознанный и предполагает, что пользователь хочет получать не только игровой контент.
Одним словом: Windows 10 слишком тяжёлая. Она требует гораздо больше ресурсов, и даже в момент запуска игры там активны десятки различных процессов, постоянно потребляющих память. Похоже, Microsoft нашла выход из создавшейся ситуации. Совсем недавно ограниченная группа инсайдеров получила доступ к новому инструменту под названием «Монитор ресурсов». Задумка состоит в постепенной интеграции приложения с Xbox Game.
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Запустив игру можно нажать специальную кнопку, получив полный доступ к приложениям, потребляющим ресурсы системы. Что важно, программа покажет, какие из них можно отключить, а какие трогать не стоит. Это значит, что каждый пользователь сможет ускорить игру посредством выполнения системных рекомендаций. Уже через 3 недели все желающие смогут получить новое ПО в магазине Microsoft Store. В будущем инструмент будет работать автоматически, выгружая из памяти все фоновые процессы.
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