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В последнее время цены на видеокарты неуклонно снижаются. Виной всему выход нового поколения NVIDIA Ampere. Пока запасы доступных моделей RTX 3080 всё ещё находятся на низком уровне, но ритейлеры уже начали сбрасывать цены на геймерские решения прошлых лет. Не стала исключением и GeForce RTX 2070 AMP Extreme производства Zotac.

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С момента начала продаж цена на неё не опускалась ниже 36 тысяч рублей. Однако сегодня её стоимость в Регарде резко упала. Теперь новинка стоит 31 920 рубчиков. Кстати, если взглянуть на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что модели этого же уровня стоят около 41 000 рублей. Так что текущая скидка находится на уровне десяти тысяч.

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Данная видеокарта почти полностью копирует оригинальную плату референсной RTX 2070, но предлагает повышенные тактовые частоты до 1860 МГц в режиме буста. Купивший её может получить 8 Гб памяти, отличную производительность и полную поддержку популярной технологии трассировки лучей.

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Для подключения потребуется два разъёма питания: 8+6 pin. Блок питания лучше взять с небольшим запасом. Сама карта имеет 250 Вт TDP. Гарантия составляет 24 месяца. Точного количество видеокарт в наличии мы не знаем. Если вы искали нечто подобное, стоит поторопиться, ведь вас легко на повороте могут обойти более проворные геймеры.