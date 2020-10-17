Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймерская видеокарта GeForce RTX 2070 рекордно подешевела – скидки доходят до 10 000 рублей

[ ] для раздела Блоги
5
RTX 3090 в Ситилинке
<b>Слив 2070 - самая низкая цена в рублях за всю историю</b>
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последнее время цены на видеокарты неуклонно снижаются. Виной всему выход нового поколения NVIDIA Ampere. Пока запасы доступных моделей RTX 3080 всё ещё находятся на низком уровне, но ритейлеры уже начали сбрасывать цены на геймерские решения прошлых лет. Не стала исключением и GeForce RTX 2070 AMP Extreme производства Zotac. 

реклама

С момента начала продаж цена на неё не опускалась ниже 36 тысяч рублей. Однако сегодня её стоимость в Регарде резко упала. Теперь новинка стоит 31 920 рубчиков. Кстати, если взглянуть на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что модели этого же уровня стоят около 41 000 рублей. Так что текущая скидка находится на уровне десяти тысяч.

анонсы и реклама
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Данная видеокарта почти полностью копирует оригинальную плату референсной RTX 2070, но предлагает повышенные тактовые частоты до 1860 МГц в режиме буста. Купивший её может получить 8 Гб памяти, отличную производительность и полную поддержку популярной технологии трассировки лучей. 

реклама

Для подключения потребуется два разъёма питания: 8+6 pin. Блок питания лучше взять с небольшим запасом. Сама карта имеет 250 Вт TDP. Гарантия составляет 24 месяца. Точного количество видеокарт в наличии мы не знаем. Если вы искали нечто подобное, стоит поторопиться, ведь вас легко на повороте могут обойти более проворные геймеры. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
2
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
8
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
32
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
17
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
24
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 41
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 9 Pro рекордно подешевел – 64 Мп камера, NFC и игровой процессор со скидкой 6 000 рублей
14
Ryzen 5 2600 резко подешевел – мощный игровой бюджетный 6-ядерный процессор со скидкой в 60 долларов
35
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 16 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
3
Цена Sony Xperia 1 упала на 440 долларов – Snapdragon 855, NFC, экран 4K, стереозвук и 12-Мп камеры
5
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
158
GeForce RTX 3080 Ti получит 20Гб памяти, высокую цену, ограниченный тираж и старт продаж этой зимой
29
Zen3 процессоры AMD Ryzen 5000 появились на Amazon — цены впечатляют
254
Шесть смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 12 в Росси и мире
4
Google Pixel 3 сильно упал в цене – Snapdragon 845, 12-Мп камера и голый Android 11 со скидкой 560 долларов
1
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
33
Google продает браузер Chrome
16
ASUS дала официальные комментарии относительно поддержки Ryzen 5000-й серии материнками на чипах X470 и B450
13
Xiaomi выпустила российскую версию MIUI 12 на самый необычный флагман 2018 года – ссылка на закачку
+
Выясняем, во сколько раз процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Core i3-530vsCore i3-10100 от TG
28
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
53
Известный хакер EMPRESS обошла защиту Denuvo в ещё трёх популярных ААА-блокбастерах
22
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
6
Представлена самая быстрая видеокарта GeForce RTX 3080 – рекордная производительность от EVGA
32
Xiaomi Redmi K30S получил Snapdragon 865, 144-Гц IPS-экран и аккумулятор на 5000 мА*ч
1
AMD установила невысокие европейские цены на новые процессоры Ryzen 5000-й серии – Ryzen 5 5600X–309 евро
24

Популярные статьи

ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
11
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
146
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
32
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
8
Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
15
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
2
Обзор игры MotoGP 20
3

Сейчас обсуждают

Jack Reacher
11:11
Пусть до 25 опускается , или бульдозером будете раскатывать
Геймерская видеокарта GeForce RTX 2070 рекордно подешевела – скидки доходят до 10 000 рублей
Сергей Борозенец
11:10
Какая же ебаная желтизна
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
fokuslotus
11:09
"нам нет нужды выпускать игры где-либо ещё, чтобы эта сделка оказалась для нас выгодной." я понял все правильно да?
Глава игрового подразделения Microsoft подтвердил, что The Elder Scrolls VI не выйдет на Playstation 5
taurintown
11:08
Кстати, почему мертвой? РокетЛэйки же будут на LGA1200.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Кирилл Кузьмин
11:07
Для памяти 3600 нужна z материнка за космическую цену
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Олег Анетько
11:07
https://www.overclockers.ua/cpu/intel-core-i5-10400-i5-8600k-amd-ryzen-5-3600x-3-3300x/
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Фёдор-Сумкин Третий
11:06
возможно юноша... итак)
Геймерская видеокарта GeForce RTX 2070 рекордно подешевела – скидки доходят до 10 000 рублей
Кирилл Кузьмин
11:06
Ну, во-первых, 9400f большую часть жизненого цикла стоил дороже 3600. Собственно, я брал свой 3600 за 11 с копейками примерно в октябре 19 года, тогда 9400 стоил около 15, если не ошибаюсь.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
taurintown
11:01
Зато цены на новые зены будут вообще огонь. Так что хочешь быть в элите - покупай Зен 3! Продам место в очереди за АМД. =)
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
wolfire
11:01
лучше фриром в райд 4
Обзор игры MotoGP 20
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем