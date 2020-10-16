Выясняем, во сколько раз процессоры Intel стали быстрее за 10 лет – Core i3-530vsCore i3-10100 от TG
В начале января 2010 года в продажу поступил Core i3-530. Это был один из первых представителей новой линейки, которой суждено было получить 10 полноценных серий. Процессор не имел выдающихся качеств. Его тактовая частота не превышала 2.93 ГГц, а ядер было всего два. Кстати, уже тогда он мог похвастать полной поддержкой многопоточности, чего были лишены более поздние чипы Intel.
реклама
Производитель трезво оценивал его мощность, поэтому установил ценник всего в 60 долларов. В 2020 году вышло десятое поколение, прямым аналогом старичка Core i3-530 стал Core i3-10100. За десять лет прогресса Intel оснастила его повышенными тактовыми частотам. Так, теперь он с лёгкостью разгоняется до 4.3 ГГц в режиме буста и вооружён четырьмя ядрами с технологией многопоточности. Правда рекомендованная цена на него увеличилась ровно в два раза, составив 122 у.е.
О старичке Core i3-530 уже никто и не вспоминает. Ну или почти никто. Ребята с Ютуб-канала Testing Games решили выяснить, есть ли у него ещё порох в пороховницах, выпустив на поле с новым Core i3-10100. Между процессорами 10 лет инноваций, улучшенный техпроцесс и прорывная архитектура. Давайте взглянем, как себя покажет новинка, и насколько медленнее работает устаревший камень.
реклама
Как ни странно, но делать выводы на этот раз очень легко. Как видите, разница между процессорами составляет ровно три раза. А вот много это или мало, наши читатели решат сами. Ясно, что всем нам хотелось бы за 10 лет получить хотя бы 5-кратный прирост. Это бы позволило говорить о жизнеспособности Закона Мура. Увы, чудес не бывает. Много лет Intel слишком медленно прогрессировала. В последние годы всё изменилось. Насколько сильно изменилось, покажет время, ведь новые процессоры 11-го поколения поступят в продажу уже в начале 2021 года.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила