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В начале января 2010 года в продажу поступил Core i3-530. Это был один из первых представителей новой линейки, которой суждено было получить 10 полноценных серий. Процессор не имел выдающихся качеств. Его тактовая частота не превышала 2.93 ГГц, а ядер было всего два. Кстати, уже тогда он мог похвастать полной поддержкой многопоточности, чего были лишены более поздние чипы Intel.

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Производитель трезво оценивал его мощность, поэтому установил ценник всего в 60 долларов. В 2020 году вышло десятое поколение, прямым аналогом старичка Core i3-530 стал Core i3-10100. За десять лет прогресса Intel оснастила его повышенными тактовыми частотам. Так, теперь он с лёгкостью разгоняется до 4.3 ГГц в режиме буста и вооружён четырьмя ядрами с технологией многопоточности. Правда рекомендованная цена на него увеличилась ровно в два раза, составив 122 у.е.

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О старичке Core i3-530 уже никто и не вспоминает. Ну или почти никто. Ребята с Ютуб-канала Testing Games решили выяснить, есть ли у него ещё порох в пороховницах, выпустив на поле с новым Core i3-10100. Между процессорами 10 лет инноваций, улучшенный техпроцесс и прорывная архитектура. Давайте взглянем, как себя покажет новинка, и насколько медленнее работает устаревший камень.

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Как ни странно, но делать выводы на этот раз очень легко. Как видите, разница между процессорами составляет ровно три раза. А вот много это или мало, наши читатели решат сами. Ясно, что всем нам хотелось бы за 10 лет получить хотя бы 5-кратный прирост. Это бы позволило говорить о жизнеспособности Закона Мура. Увы, чудес не бывает. Много лет Intel слишком медленно прогрессировала. В последние годы всё изменилось. Насколько сильно изменилось, покажет время, ведь новые процессоры 11-го поколения поступят в продажу уже в начале 2021 года.



