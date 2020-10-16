HUAWEI Mate 30 Pro рекордно подешевел – игровой CPU, камера 40+40 Мп и зарядка 40 Вт со скидкой 400$
Если прийти в обычный супермаркет электроники, то можно увидеть десятки брендов, предлагающих купить сотни разных моделей смартфонов. Сделать выбор в такой ситуации бывайте крайне сложно, ведь многие аппараты не только продаются по одной цене, но и имеют идентичные характеристики. Мало того, некоторые ещё и похожи как две капли воды. Если вы покупаете дорогой смартфон, то ситуация немного лучше, поскольку здесь выбор сужается между десятком девайсов.
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Кто-то традиционно выбирает Samsung, другие несмотря ни на что продолжат покупать смартфоны производства Apple. В конце концов, зачем брать мегамощный флагман от известного китайского бренда за 55 тысяч рублей, если есть iPhone 12 Mini с дисплеем 5.4 дюйма, камерой на 12 Мп и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Переубедить фанатов той или иной компании бывает трудно. Но мы попробуем.
Так, одним из самых продвинутых телефонов на рынке справедливо считается HUAWEI Mate 30 Pro. Долгое время он не пользовался спросом, поскольку стоимость его стартовала с 83 тысячи рублей. Однако сейчас производитель предлагает скидку в 30 000 рублей. Получить её можно в официальном магазине на Aliexpress. Если пройтись по российским магазинам, то можно увидеть, что данный аппарат продаётся далеко не везде. Что же, вместо него на Регарде можно взять неплохой Honor 30 Premium. Он мало чем отличается от старшей версии, предлагая те же 8/256 Гб памяти, быстрый процессор, отличную камеру и многое другое по цене 37 тысяч рублей. Давайте кратко перечислим главные особенности Mate 30 Pro.
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- Процессор: Kirin 990, главной особенностью которого считается сверхбыстрая работа и наличии продвинутого ИИ
- Дисплей: 6.53-дюймовый OLED, о котором мечтает любой ценитель настоящего чёрного цвета и сочных красок
- Камера: модуль на 4 объектива с двумя основными сенсорами на 40 Мп
- Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт и беспроводной на 27 Вт
- Кроме того, нельзя не упомянуть о наличии защиты от воды, NFC, последней версией Bluetooth и других беспроводных технологий.
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