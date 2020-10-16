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Представлена самая быстрая видеокарта GeForce RTX 3080 – рекордная производительность от EVGA

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Одной из причин задержки видеокарт NVIDIA нового поколения стала проблема с конденсаторами. Так, некоторые партнёры решили сэкономить, установив вместо дорогих и надёжных комплектующих менее эффективные. Это вылилось в настоящий скандал. Многие компании тут же заявили, что никогда не использовали дешёвые конденсаторы. Другие предпочли отмолчаться. Неизвестно, насколько сильно это повлияло на сроки, но новых видеокарт до сих пор нет. 

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Ясно, что рано или поздно они появятся в продаже. Небольшие поставки иду уже сейчас, а значит некоторые счастливчики уже могут опробовать всю мощь новых флагманов. Как известно, референская модель GeForce RTX 3080 получила TDP на уровне 230 Вт. По мнению некоторых овеклокеров, это огранивает возможности для разгона. Судя по всему, вскоре появится ультимативная видеокарта, способная побить все рекорды производительности. 

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EVGA сообщила о выпуске новой версии BIOS для новой видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra. Событие могло пройти незамеченным, если бы вместе с прошивкой не прилетела разблокировка TDP. Так, теперь вместо 230 Вт, всем оверклокерам будут доступны невероятные 450 Вт. Пока неясно, справится ли штатная система охлаждения с такой мощью, или любителям разгона придётся устанавливать более эффективную на основе специальных жидкостей. 

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Как только в интернете появятся тесты, наши читатели смогут их увидеть. Ну а мы рекомендуем всем, кто планировал купить видеокарту на архитектуре Ampere, запастись терпением, ведь пока никто точно не знает сроков их массового поступления в магазины. 

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