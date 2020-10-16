Redmi Note 9S получил европейскую MIUI 12 – сроки выхода на Note 9Pro/Redmi 9 в РФ–ссылка на закачку
Лучше всего смартфоны Xiaomi продаются в Китае. На втором месте Индия, и только потом Европа. Именно поэтому вначале новые прошивки выходят в первых двух регионах, а уже потом попадают европейскому потребителю. Стоит отметить, что иногда нам приходится ждать выхода обновлений месяцами, что связано с желанием китайской компании исправить все существующие ошибки. Именно это стало причиной того, что популярная серия смартфонов Redmi Note 9 до сих пор не получила MIUI 12.
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Итак, ранее указывалось, что до конца октября прошивку должны получить следующие аппараты: Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi 9. Отметим, что версия Redmi Note 9 уже обновилась до MIUI 12 в августе. В последнее время инсайдеры высказывали противоречивые данные. Вначале появилась информация, что указанные телефоны получат прошивку до 20 октября. После этого, что до середины ноября ждать её выхода не стоит. Всё это время администрация официального форума Xiaomi никак не комментировала сложившуюся ситуацию.
Как стало известно, сегодня вышла официальная европейская прошивка для смартфона Redmi Note 9S. Рассылка всё ещё идёт небольшими партиями через канал Europe Stable. Известно, что до России обновление пока не дошло. Скорее всего это случится в самое ближайшее время. Инсайдеры ране утверждали, что это случится до конца следующей недели, а именно в последних числах октября.
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Инсайдеры указывают, что сразу же после этого нас ждёт выход MIUI 12 на Redmi Note 9 Pro и Redmi 9. Если отталкиваться от внутренних планов Xiaomi, то случится это событие должно уже на следующей неделе, ну а российская версия уже в начале ноября. Скачать прошивку можно здесь.
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