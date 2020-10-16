Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Redmi Note 9S получил европейскую MIUI 12 – сроки выхода на Note 9Pro/Redmi 9 в РФ–ссылка на закачку

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Лучше всего смартфоны Xiaomi продаются в Китае. На втором месте Индия, и только потом Европа. Именно поэтому вначале новые прошивки выходят в первых двух регионах, а уже потом попадают европейскому потребителю. Стоит отметить, что иногда нам приходится ждать выхода обновлений месяцами, что связано с желанием китайской компании исправить все существующие ошибки. Именно это стало причиной того, что популярная серия смартфонов Redmi Note 9 до сих пор не получила MIUI 12.

реклама

Итак, ранее указывалось, что до конца октября прошивку должны получить следующие аппараты: Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и Redmi 9. Отметим, что версия Redmi Note 9 уже обновилась до MIUI 12 в августе. В последнее время инсайдеры высказывали противоречивые данные. Вначале появилась информация, что указанные телефоны получат прошивку до 20 октября. После этого, что до середины ноября ждать её выхода не стоит. Всё это время администрация официального форума Xiaomi никак не комментировала сложившуюся ситуацию.

анонсы и реклама
Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Как стало известно, сегодня вышла официальная европейская прошивка для смартфона Redmi Note 9S. Рассылка всё ещё идёт небольшими партиями через канал Europe Stable. Известно, что до России обновление пока не дошло. Скорее всего это случится в самое ближайшее время. Инсайдеры ране утверждали, что это случится до конца следующей недели, а именно в последних числах октября. 

реклама

Инсайдеры указывают, что сразу же после этого нас ждёт выход MIUI 12 на Redmi Note 9 Pro и Redmi 9. Если отталкиваться от внутренних планов Xiaomi, то случится это событие должно уже на следующей неделе, ну а российская версия уже в начале ноября. Скачать прошивку можно здесь.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
+
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
5
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
22
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
8
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
17
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
17
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
24
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
34

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 8 Pro резко подешевел – игровой процессор, 64 Мп камера и зарядка 30 Вт со скидкой 10 000 рублей
10
Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 7 Pro и ещё пять смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 в Европе и мире
1
Ryzen 5 2600 резко подешевел – мощный игровой бюджетный 6-ядерный процессор со скидкой в 60 долларов
28
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 600 долларов – Exynos 990, 120-Гц дисплей и 108-Мп камера по низкой цене
2
Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 220 долларов – высокая производительность, ёмкая АКБ и NFC по низкой цене
1
Цена Sony Xperia 1 упала на 440 долларов – Snapdragon 855, NFC, экран 4K, стереозвук и 12-Мп камеры
4
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 16 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
3
Трассировка лучей может быть доступна только для видеокарт Radeon RX 6000 на базе графического чипа NAVI21
85
Хакерская группировка CPY сумела взломать сразу 4 крупных AAA-блокбастера, защищёных DRM Denuvo
51
Стала известна цена и сроки начала продаж бюджетного Ryzen 5 5600 – конкурент Core i5-10600K уже в начале 2021
13
HUAWEI P40 Pro рекордно подешевел – уникальная камера 40+50 Мп, мощный чип с ИИ и NFC со скидкой 420$
3
Redmi Note 9 Pro рекордно подешевел – 64 Мп камера, NFC и игровой процессор со скидкой 6 000 рублей
9
Инсайдер Майкл Пахтер подтверждает превосходство PlayStation 5 над Xbox Series X
21
GeForce RTX 3080 Ti получит 20Гб памяти, высокую цену, ограниченный тираж и старт продаж этой зимой
17
На Aliexpress продается материнская плата на базе гибридного чипа AMD с производительностью Xbox One
14
Google продает браузер Chrome
15
AMD дарит покупателям Ryzen 5000/3000XT одну из самых ожидаемых игр 2021 года - список CPU и подробности акции
43
ASUS дала официальные комментарии относительно поддержки Ryzen 5000-й серии материнками на чипах X470 и B450
12
Названы официальные системные требования Assassin's Creed Valhalla – Radeon RX 570 для 1080р на минималках
9
Бюджетные смартфоны Xiaomi Redmi 8, Redmi 7, Redmi 6 и другие могут остаться без новой прошивки MIUI 12
4

Популярные статьи

ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
7
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Alseye, Arctic, ASUS. Часть 2
16
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
127
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
22
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
31
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
+

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
12:19
Смотря что покупать. Если человек пришёл купить лютый хлам за полцены - он его купит. У меня, например, таких покупок было ноль. На Aliexpress я покупал процессоры (серверные Intel для апгрейда старых...
ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
DjoniDG
12:19
звук не работает, видяха тоже. Слегка подтармаживает, но удалось посмотреть, что да как. Планировал поставить файнал кад... Не повезло, не фортануло буду заниматься монтажом на винде.
Как я собирал нормальный SFF ПК из солянки
Jaster
12:18
Да, ошибка на сайте ДНС. Вот из обзора: Тот же ШИМ-контроллер — перемаркированный ASP1106GGQW, те же транзисторы — NTMFS4C10B и NTMFS4C06B производства ON Semiconductor, прежние «4+2 фазы», вот только...
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
D3m0n
12:18
Которую тесть в России за 16к вроде новую купил в ближаешем магазине ))
ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
Сергей Моськин
12:14
Тягаться он будет с Tiger, просто привыкли сравнивать АМД со старыми поколениями, ибо всегда отставал, но наконец-то, вроде, поравнялись и логично, что новое поколение процессоров должно как бы выигры...
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
Jaster
12:12
Про гейминг, заявлено 10 фаз (хотя я смотрел на сайте ДНС, могут и соврать). Сколько из них на проц я не указывал ) да, походу врут. Вот нашел из обзора: Тот же ШИМ-контроллер — перемаркированный ASP...
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
D3m0n
12:10
Никак не успокоится, призрак яблочизма ))
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
Jaster
12:10
В соседней новости вон сказано что частота была более 6 ггц.
Первые тесты 16-ядерного Ryzen 9 5950X побили все рекорды в одноядерных и многоядерных бенчмарках
Jaster
12:07
Если интерполировать на заявленную турбо-частоту, допустим 4.9, то получится около 1645.
AMD Ryzen 9 5950X на частоте 6 ГГц по всем ядрам штурмует бенчмарк Geekbench
D3m0n
12:06
Бери MSI MAG B550 TOMAHAWK и проблем знать не будешь. Зачем этот 570..
Выясняем разумность апгрейда с материнских плат B450 на B550 для процессоров Ryzen 5000 с Hardware Unboxed
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем