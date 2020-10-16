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За последние годы Xiaomi удалось пройти путь от компании, которую воспринимали не иначе как китайский подвал, до уважаемого бренда. Акции Xiaomi на бирже стойко держат позицию, а смартфоны с лёгкостью обходят конкурентов по продажам и народной любви. Многие наши читатели следили за недавней презентацией новых телефонов от Apple. iPhone 12 стал очередным шелчком по носу своим фанатам, которые понесут последние деньги за ужасный дизайн с чёлкой трёхлетней давности, за 12 Мп камеру, говорить о качестве работы которой всерьёз даже смешно, а также об огромной цене, оправдать которую просто невозможно.

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Мы не призываем всех фанатов iPhone переходить на Xiaomi. На самом деле мы предлагаем задуматься, ведь на свете есть такие смартфоны, как Redmi Note 9 Pro, стоимость которых в 5 раза дешевле. Давайте смотреть: сразу в комплекте вам положат быструю зарядку на 30 Вт. Аккумулятор у вас будет 5000 мАч, а не какой-то мелкий на три тысячи с копейками. Камера снимает с разрешением 64 Мп, а процессор вполне ничего, если вы не планируете при помощи него майнить.

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Что нам даёт iPhone 12: зарядки в комплекте нет, мало того, она жутко дорогая, а значит большая часть покупателей продолжит пользоваться старой на 5 Вт, которая перестала быть актуальной ещё в 2017 году. У предыдущей версии аккумулятор был на 3110 мАч, а значит здесь он не превысит 3300 или 3500, что в 2020 году просто смешно. Говорить, что у тебя камера на 12 Мп, в приличном обществе просто стыдно, а как вам 5.4 дюйма iPhone 12 Mini?

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Но и это далеко не все, ведь в последнее время Redmi Note 9 Pro изрядно подешевел. На Aliexpress он получил скидку 30%, что составляет около 6 000 рублей за версию 6/64 Гб. Если взглянуть на цены в России, то окажется, что продвинутая версия 6/128 Гб в Регарде стоит 22 тысячи рублей, что даже дешевле цены на китайской площадке до начала скидок, а ведь перед нами более дорогая модель с удвоенным количеством физической памяти.