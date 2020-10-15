Выясняем, есть ли реальная разница в играх между дорогим Core i9-10900K и бюджетным Ryzen 5 3600–Testing Games
Уже много лет по интернету кочует вопрос, который тревожит миллионы пользователей по всему миру. Непонятно, кто был его автором, и насколько он правомерен, но, судя по всему, несмотря на предпринимаемые усилия, его будут задавать ещё очень долго. Так, покупателей компьютеров тревожит: раскроет ли процессор ту или иную видеокарту, а также нужна ли столь мощная видеокарта бюджетному процессору, или ему хватит и недорогой модели?
реклама
Ясно, что поставить точку не получится, но мы хотя бы попробуем всё немного прояснить. А помогут нам ребята с Ютуб-канала Testing Games. Они взяли самую новую игровую видеокарту GeForce RTX 3080 и поочерёдно прогнали её на шести популярных процессорах, от недорогого 6-ядерника Ryzen 5 3600 до мечты любого геймера – сверхмощной 10-ядерной печки Core i9-10900K. На всех системах использовались примерно одинаковые комплектующие, по крайней мере одинаковые, насколько это было возможно. Давайте перейдём к выводам, ведь их нужно сделать немало.
|
анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
CPU/Game
|
Assassin's Creed Odyssey
|
реклама
Kingdom Come Deliverance
|
Battlefield V
|
реклама
Rainbow Six Siege
|
Red Dead Redemption 2
|
реклама
Microsoft Flight Simulator
|
Ryzen 5 3600
|
94
|
69
|
154
|
346
|
118
|
43
|
Core i5-10400
|
102
|
75
|
166
|
366
|
119
|
46
|
Ryzen 7 3700X
|
103
|
81
|
181
|
368
|
120
|
48
|
Core i7-10700K
|
107
|
91
|
198
|
415
|
121
|
54
|
Ryzen 9 3900X
|
106
|
85
|
181
|
392
|
120
|
48
|
Core i9-10900K
|
109
|
98
|
198
|
448
|
121
|
58
На самом деле результаты довольно интересные. Практически во всех играх геймерские процессоры, которые в каких-то тестах лидируют с огромным отрывом, показали почти такие же итоговые данные, как и бюджетный Ryzen 5 3600. Здесь есть несколько объяснений. Первое – разрешение везде было установлено на 1080р. Если этот параметр поднять, то разница начнёт увеличиваться, достигнув максимальных значений в 4К. Второе – владельцы бюджетных процессоров имеют на руках такие же бюджетные видеокарты и бюджетную память, что ограничивает потенциал их чипов.
Всё это значит только одно: глупо переплачивать лишние сотни долларов за якобы мощные процессоры. Если вы хотите потратить деньги максимально эффективно, купите Core i5-10400 или Ryzen 5 3600, а на остальное берите видеокарту. Пусть это будет не GeForce RTX 3080. Давайте ограничимся чем-то попроще. К примеру, RTX 2060 или RX 5600 ХТ. Ну или то, на что у вас хватит денег. Помните, вкладывать деньги в потенциал процессора, который никогда не раскроется в 2020 году, глупо.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила