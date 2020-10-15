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Уже много лет по интернету кочует вопрос, который тревожит миллионы пользователей по всему миру. Непонятно, кто был его автором, и насколько он правомерен, но, судя по всему, несмотря на предпринимаемые усилия, его будут задавать ещё очень долго. Так, покупателей компьютеров тревожит: раскроет ли процессор ту или иную видеокарту, а также нужна ли столь мощная видеокарта бюджетному процессору, или ему хватит и недорогой модели?

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Ясно, что поставить точку не получится, но мы хотя бы попробуем всё немного прояснить. А помогут нам ребята с Ютуб-канала Testing Games. Они взяли самую новую игровую видеокарту GeForce RTX 3080 и поочерёдно прогнали её на шести популярных процессорах, от недорогого 6-ядерника Ryzen 5 3600 до мечты любого геймера – сверхмощной 10-ядерной печки Core i9-10900K. На всех системах использовались примерно одинаковые комплектующие, по крайней мере одинаковые, насколько это было возможно. Давайте перейдём к выводам, ведь их нужно сделать немало.

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На самом деле результаты довольно интересные. Практически во всех играх геймерские процессоры, которые в каких-то тестах лидируют с огромным отрывом, показали почти такие же итоговые данные, как и бюджетный Ryzen 5 3600. Здесь есть несколько объяснений. Первое – разрешение везде было установлено на 1080р. Если этот параметр поднять, то разница начнёт увеличиваться, достигнув максимальных значений в 4К. Второе – владельцы бюджетных процессоров имеют на руках такие же бюджетные видеокарты и бюджетную память, что ограничивает потенциал их чипов.

Всё это значит только одно: глупо переплачивать лишние сотни долларов за якобы мощные процессоры. Если вы хотите потратить деньги максимально эффективно, купите Core i5-10400 или Ryzen 5 3600, а на остальное берите видеокарту. Пусть это будет не GeForce RTX 3080. Давайте ограничимся чем-то попроще. К примеру, RTX 2060 или RX 5600 ХТ. Ну или то, на что у вас хватит денег. Помните, вкладывать деньги в потенциал процессора, который никогда не раскроется в 2020 году, глупо.



