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Многие наши читатели отдают предпочтение мощным игровым процессором. Это могут быть 12-ядерная модель Ryzen 9 3900Х или 10-ядерный Core i-9 10900K. Часто в комментариях можно увидеть владельцев производительных геймерских Core i-9 9900K или Ryzen 7 3800Х. Вот только массовый покупатель предпочитает менее дорогостоящие решения. Так, одной из наиболее популярных моделей остаётся Ryzen 5 3600, но и она бывает не по зубам любителям бюджетных сборок.

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Специально для них AMD до сих пор продолжает выпускать 6-ядерный процессор Ryzen 5 2600. Стоит отметить, что он не может составить конкуренцию более новых камням с высокими тактовыми частотами и улучшенной архитектурой, но всё ещё неплох в качестве рабочего чипа или тех, кому достаточно онлайн-игр, которые запускаются время от времени и не являются смыслом всей жизни.

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Совсем недавно на Amazon началась акция, в рамках которой данный чип можно купить со скидкой в 60 долларов, что позволяет сэкономить 4 600 рублей на ровном месте. Учтите, процессор и без того недорогой, а значит подобные щедрости довольно редки. Увы, для нас с вами вся выгода от покупки нивелируется стоимостью доставки, но это не значит, что нам не стоит знать о подобных распродажах, ведь скоро они дойдут и к нам.

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Кстати, в Регарде данная модель спокойно лежит за 12 430 рублей, что соответствует 160 долларам. Это очень неплохое предложение, которое может заинтересовать тех, кто не гонится за fps в играх и не стремится быть на острие игрового прогрессе, тем более что Ryzen 5 2600 имеет полноценные 6 ядер и 12 потоков и способен работать в режиме буста на тактовой частоте 3.9 ГГц.