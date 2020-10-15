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Буквально вчера стали известные все смартфоны HUAWEI, которые могут претендовать на получение EMUI 11 на новой ОС Android 11. Всего китайский производитель указал 66 моделей, что кажется просто невероятным, ведь ни один конкурент не может похвастать таким огромным парком актуальных аппаратов. Первыми обновление получат владельцы флагмана HUAWEI P40 Pro.

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Ещё недавно казалось, что он слишком дорого стоит, ведь даже на Aliexpress цена на него стартовала с 90 000 рублей за версию 8/256 Гб с поддержкой нового стандарта связи 5G. Уже в этом месяце в продажу поступит новый флагман Mate 40 Pro, который сменит на этом посту P40 Pro. Скорее всего именно поэтому мы можем наблюдать резкое падение стоимости на этот аппарат. Так, на китайской площадке он подешевел на 420 долларов.

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Неплохо обстоят дела у HUAWEI P40 Pro и в российских магазинах. Например, в Ситилинк он стоит чуть более 64 тысяч рублей, что всего на несколько тысяч дороже, чем в Китае, но ведь у нас есть простая и понятная гарантия, с которой можно прийти в сервис-центр в своём городе, а также быстрая доставка.

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Сердцем смартфона является мощный чип Kirin 990, он открывает огромные возможности, от машинного обучения до игр на максимальных настройках. Не ударил в грязь лицом и дисплей, представленный OLED-матрицей, способной порадовать всех ценителей сочных естественных красок. У HUAWEI P40 Pro две основных камеры: на 40 и на 50 Мп, такого точно нет ни у одного конкурента. В качестве вишенки быстрая зарядка на 40 Вт, а также поддержка NFC и других технологий.