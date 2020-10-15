Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, первыми новую версию операционной системы Android получают смартфоны Google. Они никогда не были популярны, хотя «Корпорация добра» к этому и не стремится. Эти аппараты для компании являются своеобразным полигоном для тестирования новых функций. Кроме того, Google хочет доказать, что способна обеспечить обновление не один год, как большинство производителей мобильников на Android, а 3 года. И здесь совсем не важно, что это меньше чем у Apple, ведь подобная тактика заставила такие компании как Oppo, HUAWEI, Xiaomi, Samsung и многие другие увеличить срок поддержки как минимум до двух лет.

реклама

Чаще всего новая ОС несёт исключительно улучшения. Похоже, на этот раз что-то сломалось. Всё началось с сообщений отдельных пользователей, что их смартфоны на Android 11 работают медленнее, чем на Android 10. Мало кто придал значения таким словам, посчитав, что пишущие подобные глупости просто не разбираются в технике. Когда тема почти исчезла из поля зрения журналистов, появились новые данные, которые основаны на тестах сайта Hothardware.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Методика и сами тесты довольно скучны. Там много графиков и данных. Суть в том, что смартфоны Pixel 4а и Pixel 4 XL после установки Android 11 начинают работать действительно медленнее. Согласно тестам, разница между десятой и одиннадцатой версией составляет до 33%.

реклама

В данной ситуацией будет нелишним сказать, что более обширных тестов по другим смартфонам нет. Но эксперты полагают, что в Android 11, что-то функционирует неправильно. Будем надеяться, что это не повлияет на аппараты других производителей. Пока информации на этот счёт не поступало.