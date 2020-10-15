Android 11 значительно замедляет работу смартфонов 2019 года – производительность падает до 33% – Hothardware
Как известно, первыми новую версию операционной системы Android получают смартфоны Google. Они никогда не были популярны, хотя «Корпорация добра» к этому и не стремится. Эти аппараты для компании являются своеобразным полигоном для тестирования новых функций. Кроме того, Google хочет доказать, что способна обеспечить обновление не один год, как большинство производителей мобильников на Android, а 3 года. И здесь совсем не важно, что это меньше чем у Apple, ведь подобная тактика заставила такие компании как Oppo, HUAWEI, Xiaomi, Samsung и многие другие увеличить срок поддержки как минимум до двух лет.
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Чаще всего новая ОС несёт исключительно улучшения. Похоже, на этот раз что-то сломалось. Всё началось с сообщений отдельных пользователей, что их смартфоны на Android 11 работают медленнее, чем на Android 10. Мало кто придал значения таким словам, посчитав, что пишущие подобные глупости просто не разбираются в технике. Когда тема почти исчезла из поля зрения журналистов, появились новые данные, которые основаны на тестах сайта Hothardware.
Методика и сами тесты довольно скучны. Там много графиков и данных. Суть в том, что смартфоны Pixel 4а и Pixel 4 XL после установки Android 11 начинают работать действительно медленнее. Согласно тестам, разница между десятой и одиннадцатой версией составляет до 33%.
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В данной ситуацией будет нелишним сказать, что более обширных тестов по другим смартфонам нет. Но эксперты полагают, что в Android 11, что-то функционирует неправильно. Будем надеяться, что это не повлияет на аппараты других производителей. Пока информации на этот счёт не поступало.
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