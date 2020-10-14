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Если посмотреть на список самых популярных брендов, поставляющих смартфоны в РФ, то окажется, что первые места делят Samsung, Xiaomi, Apple, HUAWEI и несколько других компаний. Если американская и южнокорейская производители уже давно завоевали уважение покупателей, то китайские компании в этом деле всё ещё новички. Кроме мощных флагманов, наполненных высокими технологиями, важна ещё и поддержка уже вышедших моделей. И вот здесь на первую строчку выходит рассылка новых прошивок.

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По этому показателю всем смартфонам на Android ещё далеко до Apple, но одним из лидеров на этом направлении остаётся HUAWEI. Следующая версия собственной прошивки называется EMUI 11. Она основана на самой новой ОС Android 11, что позволяет получить все новые функции, доступные на данный момент. Сегодня HUAWEI представила официальный список аппаратов собственного производства, которые получат новую прошивку. Давайте его как следует изучим.

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На самом деле официально подтверждённых телефонов в списке не более половины. Но инсайдеры уверяют, что это не проблема, ведь ранее модераторы HUAWEI уже говорили о доступности для них новой прошивки. Есть также другие указания, от старта закрытого бета-теста, до ответов администрации китайской компании на официальных форумах.

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Как видите здесь 66 наименований, однако 6 из них являются клонами и выпускались в разных странах под немного другими названиями. Что до сроков, то первыми на прошивку могут рассчитывать флагманы: серия Mate 30, Р40, а также Р30. После этого рассылка стартует для серии Honor 30, а там и дойдёт дело и до менее дорогостоящих аппаратов. Первые официальные прошивки ожидаются к зиме. Российская версия выйдет немного позднее.