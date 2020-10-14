Redmi Note 8 Pro резко подешевел – игровой процессор, 64 Мп камера и зарядка 30 Вт со скидкой 10 000 рублей
Xiaomi Redmi Note 8 Pro уже более полугода остаётся одним из самых популярных смартфонов на рынке. Количество проданных единиц уже перевалило за 10 миллионов, а ажиотаж вокруг него всё не стихает. Что любопытно, уже скоро в продажу поступит 10 серия Redmi Note. Вполне возможно, что сейчас последний шанс купить мощный недорогой аппарат по отличной цене, ведь девятая серия стоит дороже, а десятая первые несколько месяцев будет продаваться по завышенным ценам.
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Что любопытно, между сериями почти нет разницы ни в производительности, ни в камере, поскольку внедрение новых технологий существенно увеличит стоимость конечного продукта. Зачем покупать на 100 долларов дороже то, что можно купить недорого сегодня? Именно так можно охарактеризовать сложившуюся ситуацию. Посудите сами, на Aliexpress телефон продолжает дешеветь. Так, в официальном магазине Xiaomi Russian Store цена упала не внушительные 10 000 рублей, что стало самой большой скидкой с момента выхода данной модели в продажу.
Не менее интересная цена Redmi Note 8 Pro в России. К примеру, в Регарде телефон можно взять за 18 640 рублей. При этом речь идёт о версии 6/128 Гб. Ясно, что это немного дороже китайской площадки, но среди преимуществ покупки в отечественном магазине можно назвать быструю доставку и простую и понятную гарантию.
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- Экран: IPS-дисплей, размером 6.53 дюйма, обеспечивающий отличную картинку и цветопередачу
- Процессор: мощный Helio G90T, производства MediaTek, который отлично справляется с любыми задачами
- Камера: 64 Мп модуль, отличительной чертой которого называют высокое качество фото и видеосъёмки
- Память: 6/128 Гб
- Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт
- Также в смартфоне есть NFC, поддержка сетей 4-го поколения и многие другие полезные технологии
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