Российская цена HUAWEI P40 опустилась на 30 000 рублей – флагманский процессор, продвинутая 50 Мп камера, NFC и быстрая зарядка 40 Вт по самой лучшей стоимости с начала продаж
Уже в этом месяце состоится анонс нового флагмана HUAWEI – Mate 40 Pro. Можно без всякой тени сомнений отметить, что это сама ожидаемая модель текущего года. Сложно сказать, какие сюрпризы приготовила китайская компания, но мы уже знаем, что разработчик столкнулся с неимоверным количеством преград на пути создания нового телефона. В первую очередь это жёсткие санкции со стороны США, из-за чего мы даже не знаем, попадёт ли данный аппарат на российский рынок.
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Даже если это и случится, цена на него будет столь высока, что купить его окажется под силу лишь небольшому кругу фанатов. И в этой ситуации самое время присмотреться к текущему флагману – HUAWEI P40, который может предложить не только отличную производительность и соответствующую начинку, но и неплохую цену, которая существенно снизилась за последнее время.
К примеру, на Aliexpress мы видим, что стоимость смартфона упала на 20 000 рублей, что очень неплохо, ведь ещё недавно он стоил гораздо дороже. Хотя, лучше вернуться на российский рынок, где аппарат продаётся по очень низкой цене. Так, в Ситилинке сейчас проходит акция, где он оценён в 39 990 рублей. Учтите, что это точно та же модель, что и на китайской площадке, а вот цена разнится, что даёт экономию в размере 30 000 рублей без долгих ожиданий и гарантии от подвальчика дядюшки Ляо.
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- Процессор: сверхмощный Kirin 990
- Дисплей: OLED с разрешением 2640×1200р и размером экрана 6.58 дюйма
- Память: данная модель имеет 8 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти
- Камера: продвинутая 50 Мп камера
- Аккумулятор: 4200 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт
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