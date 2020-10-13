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Уже нет никаких сомнений в том, что продажи новых видеокарт NVIDIA провалились. Обычно такое говорят, когда модели оказались никому не нужны. В текущей ситуации всё наоборот. Видеокарт оказалось так мало, что купить их просто невозможно. Когда ожидать стабильные поставки, никто не знает. Есть надежда, что все стабилизируется к 2021 году, но это всё на уровне аналитики и обещаний, которые дают представители NVIDIA.

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Что же, иногда чудеса случаются. Так, сегодня в Регарде появилась видеокарта GeForce RTX 3090 производства Palit. Она относится к серии GamingPro, что позволяет ей справляться с самыми сложными задачами. Помогают в этом и 24 Гб сверхбыстрой памяти GRRD6X, работающие на частоте 19 500 МГц. Одним словом, перед нами настоящий игровой монстр, который обеспечит вам самую лучшую картинку в самых сложных проектах.

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Сколько конкретно моделей поступило в продажу, неясно. Даже если их было много, разошлись они просто с неимоверной скоростью. Так, карта появилась днём, а уже через пару часов безымянный герой или герои её, или их забрали. С одной стороны, мы не можем их не поздравить, с другой – встаёт вопрос цены, ведь новика была оценена в немалые 171 тысячу рублей. Отметим, что та же модель была в продаже в этом же магазине по примерно такой же цене неделю назад. Это значит, что мы рекомендуем вам добавить эту страничку в закладки и время от времени вести её мониторинг.

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Всем, кто не знает, что это за модель, скажем, что она примерно на 60% быстрее GeForce RTX 2080Ti и является самой быстрой видеокартой на рынке.