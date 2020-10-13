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С каждым годом количество производителей, выпускающих дорогие флагманские смартфоны, растёт. Если ещё пять лет назад их можно было пересчитать по пальцам, то сейчас «сорвать большую кассу» хотят все. Многие делают это не особенно напрягаясь, полагая, что достаточно взять самый производительный процессор и запихнуть его в стеклянный корпус. Как показывает практика, большинство подобных аппаратов обречены лежать на полках месяцами, после чего их с большим дисконтом отдают на распродажах или возвращают производителю.

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Лишь некоторые из подобных моделей продаются миллионными тиражами. Пожалуй, одним из самых интересных из них можно смело назвать Xiaomi Mi 10. Данный аппарат стал одним из первых на рынке в рамках которого был представлен 108 Мп модуль, значительно улучшающий фотографический способности, позволяя получать действительно качественные фотографии. Как это часто случается, производитель поставил на телефон заоблачную цену, что в первое время привело к низким продажам. Отметим, что стоимость данного аппарата дешевеет, но остаётся высокой даже на китайском рынке, что немного удивляет, ведь с тех пор прошло много времени. Так, на Aliexpress Mi 10 до сих пор стоит 79 тысяч рублей в варианте 8/256 Гб.

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А вот российские цены приятно удивляют. Та же модель в Ситилинке оценена в 59 990 рублей, что на 20 000 дешевле её стоимости в Поднебесной. Отметим, что обе модели имеют поддержку 5G. С чем связана такая разница, неизвестно, но не отметить её нельзя, ведь дело не только в скидке, но и в возможности быстрой доставки и гарантии. Что до китайской площадки, то это Xiaomi-Global Store, поэтому перед нами официальная цена от производителя.

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Среди сильных сторон Mi 10 значатся: большой дисплей 6.67 дюймов стандарта OLED, что автоматически делает вас обладателем лучшего экрана на рынке. 8-ядерный Snapdragon 865, являющийся самой быстрым чипом. Легендарная 108 Мп камера. Большой аккумулятор на 4 780 мАч с функцией быстрой зарядки 50 Вт и многое другое.