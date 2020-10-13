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В последнее время всё чаще появляются сведения о скором выходе новой прошивки MIUI 12 для популярных смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 7, а также других аппаратов, входящих в восьмую и седьмую серии. Называются разные сроки, от середины октября до начала декабря. Стоит отметить, что инсайдеры уже несколько месяцев указывают на скорый выход обновлений, но пока ничего не меняется. Есть сырая бета-версия для Индии, а также закрытая бета для Китая, о стабильности которой говорить не приходится, ведь Xiaomi всё ещё не решилась выпустить её массовому пользователю.

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Случившееся недавно можно назвать так: спрос рождает предложения. Так, все больше пользователей ищут в интернете прошивки MIUI 12 для своих смартфонов. Это не могло не привлечь внимание злоумышленников, которые решили воспользоваться задержкой официального обновления в своих целях. После этого на различных форумах появилась последняя версия для Redmi Note 8 за номером V12.0.0.6.QCOMIXM для глобального рынка и V12.0.0.3.QCOINXM для Индии.

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Redmi Note 7 получил V12.0.0.2.QFGMIXM глобалку и V12.0.0.4.QFGINXM в качестве индийской стабилки. Нумерация полностью соответствует тому, как свои прошивки называет Xiaomi. Это привело к тому, что пользователи начали скачивать обновления на свои смартфоны. Как оказалось, внутри скрывались поддельные прошивки, которые внешне были похожи на официальные и содержали огромное количество вредоносных ссылок и рекламных приложений.

Сколько точно пользователей пострадало, неизвестно. Разработчики просят быть внимательными и не доверять сомнительным ссылкам. Лучше всего подождать, ведь в своё время обновление автоматически прилетит на ваш смартфон, что позволит гарантировать безопасность и стабильность.