Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлен финальный список из 63 смартфонов Xiaomi, которые получили стабильную прошивку MIUI 12 на 13 октября 2020 года – названия и ссылки на закачку

[ ] для раздела Блоги
+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Xiaomi за последние три года выпустила такое огромное количество смартфонов, что разобраться в них сложно даже маркетологам. Именно поэтому в начале весны представители компании уверяли, что до конца лета все актуальные аппараты получат новую прошивку MIUI 12. Уже в процессе выяснилось, что подобных аппаратов не 30 и даже не 40. Начали подтягиваться клоны и региональные версии, за ними малоизвестные телефоны, которые оказались провальными, поскольку имели довольно спорные характеристики.

реклама

Это значит, что сейчас у наших читателей на руках как минимум 70 различных моделей смартфонов Xiaomi, что вызывает откровенное удивление, ведь все они произведены с 2018 по 2020-й год. Сегодня у нас самый полный список в интернете, который позволяет не только скромно ознакомиться с моделями, получившими MIUI 12, но и скачать прошивку на свой телефон. Отметим, что процедура установки может показаться сложной. Для этого необходимо перейти на официальный форум поддержки для вашего устройства, где ознакомиться со всеми нюансами. Часто вам следует получить разблокировку загрузчика, но это уже другая история.

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Все прошивки официальные. Никаких пользовательских модификаций от неизвестных ребят. Все они прошли несколько кругов тестирования и являются стабильными. Тем не менее среди них есть и открытые бета-версии, который в данный момент проходят обкатку в нескольких регионах. Большая часть прошивок представлены китайскими или глобальными версиями. Лучше всего скачать европейскую или глобалку, поскольку они поддерживают русский язык. Ни китайская ни индийская подобной поддержкой не славятся. Там есть только английский.

Что до ссылок и инструкций, то их так много, что в рамки нашего материала они просто не поместятся, ведь для каждого телефона может быть до шести различных вариантов. Как мы уже говорили, отдавайте предпочтение российской версии, если она есть, даже несмотря на то, что она может быть на неделю старше глобальной. Так же в названии к каждому смартфону есть переход на официальный форум с инструкцией. Делайте всё внимательно, ведь это ваш телефон, и только вам решать, превратить его в кирпич, или не торопясь установить самую новую официальную прошивку от Xiaomi. 

реклама

Mi Mix 3 5G 

Redmi Note 9S

реклама

Redmi K30 Pro

Mi 9T Pro 

реклама

Redmi 9C 

Redmi Note 9 Pro 

POCO F2 Pro 

Redmi 6 Pro 

Redmi 9C 

Redmi 9A 

Redmi Note 9

Mi 8 SE 

Redmi 9C NFC 

Redmi K20 

Redmi 10X 4G 

POCO X3 

Mi 10T 

Mi 9T 

Mi 10 Lite 5G 

Mi Note 10 Lite 

Redmi 10X 

Mi 8 

Mi Max 3 

Mi Note 10 

Redmi Note 8 Pro 

Mi 8 Pro 

Mi Mix 3 

Mi CC9 Pro 

POCO F1 

Redmi Note 9 Pro Max 

Redmi K30 4G 

Mi 10 

Redmi 10X Pro 

Mi 10T Lite 

POCO X2 

Mi 8 Explorer Edition 

Mi 10 Ultra 

Redmi Note 8 

Redmi K30 5G 

Mi 10 Youth Edition 

Redmi 9 India 

POCO M2 Pro 

Redmi K30i 5G 

Mi Note 10 Lite Zoom 

Mi 9 

Mi 9 SE 

Mi 8 Lite 

Mi CC9 Meitu Edition 

Redmi K30 Ultra 

Mi Note 3 

Mi 9 Lite

Redmi Note 7 Pro 

Mi Mix 2 

Redmi 9 

Mi CC9 

Redmi S2

Mi 10 Pro 

Redmi Note 7

Mi Mix 2S 

Redmi Y2

Mi 9 Pro 5G 

Redmi Note 7S 

Redmi K20 Pro

 

Ссылка на оригинальный материал с полным списком и прошивками здесь

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
25
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
146
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
11
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
9
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
40
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
105
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
17

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 130
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 146
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 105
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD официально сообщила о завершении жизненного цикла материнских плат на чипсетах A320, B350 и X370 – поддержки новых процессоров Ryzen 5000-й серии не будет
134
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии значительно ускорили скорость взлома файлов Microsoft Word – в 8 раз быстрее на RTX 3090 – тестирование Tomshardware
11
Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – продвинутая 64 Мп камера, игровой процессор, быстрая зарядка 30 Вт, ёмкий аккумулятор 5000 мАч и NFC по самой низкой цене с начала продаж
5
Российская версия MIUI 12 на смартфоны Xiaomi Redmi Note 7/7S, Redmi Note 8/8T, Redmi Note 9S/9 Pro и многие другие не выйдет до декабря – полная информация и сроки
4
Флагманский 8-ядерный Core i9-9900KF рекордно подешевел – лучшая игровая производительность против нового Ryzen 7 5800X по самой низкой цене с начала продаж
37
Уже завтра Microsoft прекратит поддержку одной из версий Windows 10 с миллионами пользователей по всему миру
18
Спасибо, что живой: игровой тест культового 8-ядерника AMD FX-8350 в реалиях 2020 года от GECID.com
91
Star Citizen не будет работать на большинстве процессоров Intel
61
Xiaomi выпустила глобальную прошивку MIUI 12 на флагман 2017 года – ссылка на закачку
3
GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенным количеством памяти – 20 Гб и 16 Гб в ответ на Big Navi появятся в продаже уже в декабре
78
AMD Radeon RX 6000 уступает GeForce RTX 3080 не более 6 процентов — обновленные сравнительные данные Planet 3DNow
99
Первое резюме после тестирования Intel Rocket Lake-S — существенно возросшая производительность в играх, легкие 5 ГГц, но высокий нагрев
138
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
198
Процессоры Ryzen 5000 используют тот же техпроцесс и кристалл ввода/вывода, что и Ryzen 3000XT - Zen3 не получит обновлённого чипа I/O как в гибридных Ryzen 4000G и мобильных Ryzen 4000U
58
Стоимость Intel Core i7 11-го поколения Rocket Lake-S не должна превысить 380 долларов
141
Фотографии видеочипа с серийной Radeon RX Vega 64 обошлись автору в $15
14
10 популярных смартфонов HUAWEI получили стабильную EMUI 11 на новой Android 11 – полный список и инструкция для получения обновления
1
Специалисты сравнили нагрев игровых консолей Microsoft Xbox Series и Sony PlayStation 5
9
Магазины не получают и десятой доли желаемого количества видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30
44
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
111

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Собираем недорогой игровой компьютер на Авито — полезные советы
41
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
90
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
25
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
24
Мой первый ПК – возвращаемся в 90-е по воспоминаниям читателей overclockers.ru
41
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
7
5 игр с уникальной атмосферой - Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 2, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind
2
Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
+

Сейчас обсуждают

Наиль Билалов
00:37
А буст дефицитного 14нм скайлэка 10900к до 5,3 на одно ведро это не хитро? Так сколько там говоришь у него базовая на все ядра в пределах долгоиграющего теплопакета? А я забыл, пощ интел то точно есть...
Стали доступны данные о тестировании всей линейки AMD Ryzen 5000 в Cinebench R20
dmitry07
00:37
До выхода игры остается месяц, а они показывают постановочные скриншоты - ни трейлеры, ни игровое видео. Удивительные люди.
Найт-Сити и его опасности на свежих скриншотах Cyberpunk 2077
император синежoпых
00:36
жёппа пишется с двумя "п"
Празднование Хэллоуина в Overwatch начнётся уже 13 октября
Vaishlya
00:35
Всё правильно роверлимиты у 3800 выше
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
cupgrn
00:35
Надеюсь следующие поколение видеокарт сделает 4к меинстримом . Юбикам надо умнее быть и не задирать системки . Когда rdr2 вышла , многие обновили видяху . Сейчас хуанг занёс им чемодан денег , чтобы ...
GeForce RTX 2080Ti уже «не тащит» – новая Watch Dogs Legion требует видеокарту GeForce RTX 3080 в 4К с трассировкой лучей
Jack NotFound
00:33
Хоспаде, что за хрень он несёт? P.S. Статью не читал, конечно же, но видя автора и заголовок, ошибиться ведь нельзя.
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
Vaishlya
00:33
Вообще-то было указано, что тестировалось на памяти 3600 МГц, а у вашего белого наркомана в тесте
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
wwr222
00:30
Нигде.Пару лет назад...
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
4erT
00:28
Исходя из текста становится совершенно непонятно, из какого пальца автор высосал и затем сплюнул на заголовок фразу "разрешение сенсора - на 47% больше". Это раз. И второе. Не совсем понятно, как уд...
Камера в iPhone12 Pro Max будет лучше, чем у iPhone12 Pro, а разрешение сенсора - на 47% больше
Van Helsing
00:28
Проблема твоя в том что надеешься) а я нет) я мониторю прежде чем взять.Насчет цен я был в курсе что они взлетят.И я всех предупреждал друзей,знакомых что цены взлетят.Ну кто хотел х570 взял.Один пожа...
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем