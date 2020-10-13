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Xiaomi за последние три года выпустила такое огромное количество смартфонов, что разобраться в них сложно даже маркетологам. Именно поэтому в начале весны представители компании уверяли, что до конца лета все актуальные аппараты получат новую прошивку MIUI 12. Уже в процессе выяснилось, что подобных аппаратов не 30 и даже не 40. Начали подтягиваться клоны и региональные версии, за ними малоизвестные телефоны, которые оказались провальными, поскольку имели довольно спорные характеристики.

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Это значит, что сейчас у наших читателей на руках как минимум 70 различных моделей смартфонов Xiaomi, что вызывает откровенное удивление, ведь все они произведены с 2018 по 2020-й год. Сегодня у нас самый полный список в интернете, который позволяет не только скромно ознакомиться с моделями, получившими MIUI 12, но и скачать прошивку на свой телефон. Отметим, что процедура установки может показаться сложной. Для этого необходимо перейти на официальный форум поддержки для вашего устройства, где ознакомиться со всеми нюансами. Часто вам следует получить разблокировку загрузчика, но это уже другая история.

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Все прошивки официальные. Никаких пользовательских модификаций от неизвестных ребят. Все они прошли несколько кругов тестирования и являются стабильными. Тем не менее среди них есть и открытые бета-версии, который в данный момент проходят обкатку в нескольких регионах. Большая часть прошивок представлены китайскими или глобальными версиями. Лучше всего скачать европейскую или глобалку, поскольку они поддерживают русский язык. Ни китайская ни индийская подобной поддержкой не славятся. Там есть только английский.

Что до ссылок и инструкций, то их так много, что в рамки нашего материала они просто не поместятся, ведь для каждого телефона может быть до шести различных вариантов. Как мы уже говорили, отдавайте предпочтение российской версии, если она есть, даже несмотря на то, что она может быть на неделю старше глобальной. Так же в названии к каждому смартфону есть переход на официальный форум с инструкцией. Делайте всё внимательно, ведь это ваш телефон, и только вам решать, превратить его в кирпич, или не торопясь установить самую новую официальную прошивку от Xiaomi.

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Ссылка на оригинальный материал с полным списком и прошивками здесь.