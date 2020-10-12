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Одной из излюбленных игр для моддеров уже долгое время остаётся The Witcher 3. На суд тысяч фанатов выносятся различные модификации, призванные разнообразить игровой процесс за счёт новых причёсок, платьев и других визуальных аксессуаров. Иногда энтузиасты решаются на глубокие изменения, добавив улучшенные текстуры, после чего игра пятилетней давности начинает выглядеть не хуже новых ААА-проектов последних лет. Но иногда неизвестные герои идут другим путём. Давайте сегодня рассмотрим очень необычный мод.

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Автор модификации полагает, что вторая часть игры была незаслуженно забыта, а ведь в ней разработчики сделали немало революционных наработок. Однако, увидев прохладное отношение игрового сообщества, было принято решение полностью сменить визуальный стиль. Любителям Witcher 2 сегодня будет где разгуляться, ведь энтузиаст полностью воссоздал цветовую гамму, саундтреки и многое другое, что помнят и ценят фанаты популярной Witcher 2.

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Прежде всего нас ждёт туман. Местность станет более таинственной, а монстры не так хорошо видны на расстоянии. Одновременно с этим поменяется и цветовая гамма. К примеру, болота станет странного зеленоватого оттенка, а сказать что-то однозначно об освещении вообще сложно, ведь иногда кажется, что перед нами не третья, а вторая часть культовой саги.

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Отметим, что протестировали модификацию. Проблем и вылетов замещено не было. Игра идёт стабильно, на производительность дополнение никак не повлияло. Скачать мод можно здесь. Полная инструкция прилагается автором, читайте её внимательно.