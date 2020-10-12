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С момента начала продаж видеокарт NVIDIA на архитектуре Ampere прошёл почти месяц. За это время ситуация с поставками так и не наладилась. Представители компании дают не очень оптимистичные прогнозы, заявляя, что улучшений стоит ждать не ранее 2021 года. Сложно сказать, идут в настоящее время поставки или нет, ведь NVIDIA уверяет, что дело не в логистике, а в высоком спросе. Якобы, графические чипы раскупают с небывалой скоростью. Кажется, вскоре в одном из регионов ситуация значительно улучшится.

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Как стало известно, видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 начали появляться в США в рамках программы Best Buy. Это исключительно референсные модели, которые созданы усилиями инженеров NVIDIA и сильно отличаются дизайном от тех, что произведены партнёрами компании. Производитель не уточняет количество и торговые точки, сообщая лишь, что в ближайшее время проблема дефицита будет активно решаться на территории Северной Америки.

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А вот европейцам не повезло. Представители компании заявляют, что пока не пришли к единому мнению, через какие каналы распространять референсные версии своих видеокарт. Варианты реализации сейчас рассматриваются, но, когда это случится, никто не знает. Это значит, что приоритет был отдан именно американским покупателям. Это не удивительно, ведь кроме того факта, что NVIDIA – американская компания, больше всего продаж генерирует именно рынок США.

О доступности новинок в других странах, в том числе и в России, ничего не известно.