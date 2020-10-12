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В последнее время Xiaomi сталкивается с ростом конкуренции на китайском рынке. Со всех сторон подпирают Oppo, vivo, Realme и многие другие не столь крупные компании. Некоторые из них устанавливают на смартфоны крайне мощную начинку, которая по некоторым показателям уже превосходит линейку Redmi Note, что существенно снижает продажи. На мировом рынке эти аппараты представлены мало, поскольку доверие к производителям минимально, а стоимость превышает все разумные пределы.

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Долгое время Xiaomi пыталась бороться с этим явлением при помощи маркетологов и силы бренда. Судя по всему, этого оказалось недостаточно, ведь уже скоро в продажу поступит самый неожиданный смартфон последних лет – Redmi Note 10 Pro. С виду это обычное продолжение привычной нам линейки, но на самом деле всё будет не так, как всегда. Давайте коротко оценим характеристики, которые заявлены для этого аппарата.

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Сверхмощный процессор Snapdragon 750G, который по скоростным показателям находится на уровне флагманов 2019 года. 108 Мп камера, которую можно увидеть на телефонах стоимостью 600+ долларов. Что же, ранее высказывались мнения, что цена на новый Redmi Note 10 Pro окажется сверхвысокой, но сегодня поступили сведения, что он оценён в 1 500 юаней, что равно чуть более 220 долларов.

Поможет ли 108 Мп камера Xiaomi выйти в лидеры рынка в Китае, пока неясно, но то, что смартфон окажется столь недорогим при наличии подобных характеристик, порадует как фанатов компании, так и тех, кто ценит отличный выбор по разумной стоимости.