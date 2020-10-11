Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – продвинутая 64 Мп камера, игровой процессор, быстрая зарядка 30 Вт, ёмкий аккумулятор 5000 мАч и NFC по самой низкой цене с начала продаж
Если сегодня зайти на любой крупный интернет-магазин, то можно увидеть огромное разнообразие смартфонов. Нам в буквальном смысле предлагают не меньше нескольких сотен моделей, разобраться в которых бывает сложно даже профессионалам. Ещё больше усложняет выбор тот факт, что многие из них имеют похожий внешний вид и выглядят как клоны популярных телефонов 2019 года. Зачастую многие из этих аппаратов имеют низкие продажи, исчисляемые несколькими десятками тысяч единиц по миру. Но есть и такие, которые пользуются огромным успехом, разлетаясь миллионными тиражами.
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Redmi Note 9 Pro принадлежит к их числу. Он поступил в продажу в конце весны, но уже успел закрепиться на рынке в качестве добротного середняка, предлагающего отличную производительно, внушительную камеру и многое другое, чего нет у ближайших конкурентов. Можно смело сказать, что данный аппарат стал одним из самых успешных представителей линейки Redmi Note. До Redmi Note 8 Pro ему в этом плане пока далеко. Одной из главных причин называется его более высокая цена, которая заставляла задумываться о целесообразности переплаты за похожие характеристики.
Спустя несколько месяцев после начала продажи ситуация изменилась. Так, сегодня на Aliexpress новенький Redmi Note 9 Pro стоит всего 17 000 рублей, что стало настоящим рекордом с начала продаж. В данном случае речь идёт о модели 6/64, поскольку телефон с более ёмкой физической памятью оценивается на полторы тысячи дороже. Если обратить внимание на российский рынок, то на Регарде данный аппарат уже раскупили. Тем не менее мы советуем нашим читателям посмотреть в сторону Redmi Note 8 Pro, который стоит меньше 18 тысяч, что также крайне мало, ведь здесь учтена стоимость растаможки и гарантии в вашем городе. Ниже список основных характеристик Redmi Note 9 Pro.
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- Процессор: мощный Snapdragon 720G, обеспечивающий отличную производительность в любых современных задачах
- Экран: IPS-матрица с размером 6.67 дюймов, обладающая отличной яркостью и показателями цветности
- Камеры: модуль на 4 объектива с основным на 64 Мп, являющимся изюминкой данной модели
- Аккумулятор: быстрая зарядка 30 Вт и аккумулятор на 5000 мАч
- Также здесь есть NFC, масса беспроводных интерфейсов, датчиков и многое другое
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