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Если сегодня зайти на любой крупный интернет-магазин, то можно увидеть огромное разнообразие смартфонов. Нам в буквальном смысле предлагают не меньше нескольких сотен моделей, разобраться в которых бывает сложно даже профессионалам. Ещё больше усложняет выбор тот факт, что многие из них имеют похожий внешний вид и выглядят как клоны популярных телефонов 2019 года. Зачастую многие из этих аппаратов имеют низкие продажи, исчисляемые несколькими десятками тысяч единиц по миру. Но есть и такие, которые пользуются огромным успехом, разлетаясь миллионными тиражами.

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Redmi Note 9 Pro принадлежит к их числу. Он поступил в продажу в конце весны, но уже успел закрепиться на рынке в качестве добротного середняка, предлагающего отличную производительно, внушительную камеру и многое другое, чего нет у ближайших конкурентов. Можно смело сказать, что данный аппарат стал одним из самых успешных представителей линейки Redmi Note. До Redmi Note 8 Pro ему в этом плане пока далеко. Одной из главных причин называется его более высокая цена, которая заставляла задумываться о целесообразности переплаты за похожие характеристики.

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Спустя несколько месяцев после начала продажи ситуация изменилась. Так, сегодня на Aliexpress новенький Redmi Note 9 Pro стоит всего 17 000 рублей, что стало настоящим рекордом с начала продаж. В данном случае речь идёт о модели 6/64, поскольку телефон с более ёмкой физической памятью оценивается на полторы тысячи дороже. Если обратить внимание на российский рынок, то на Регарде данный аппарат уже раскупили. Тем не менее мы советуем нашим читателям посмотреть в сторону Redmi Note 8 Pro, который стоит меньше 18 тысяч, что также крайне мало, ведь здесь учтена стоимость растаможки и гарантии в вашем городе. Ниже список основных характеристик Redmi Note 9 Pro.

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