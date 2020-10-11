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10 популярных смартфонов HUAWEI получили стабильную EMUI 11 на новой Android 11 – полный список и инструкция для получения обновления

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В отличие от Xiaomi, которая увязла в рассылке обновлений MIUI 12 для десятков смартфонов по всему миру, HUAWEI уже полностью завершила выпуск EMUI 10.1, а значит может бросить все свободные силы на создание новой прошивки на базе EMUI 11. Новая версия собственной оболочки основана на Android 11, что позволяет внедрить множество новых функций, не только улучшающих пользовательский опыт, но позволяющих увеличить скорость интерфейса и многое другое.

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Например, улучшенные настройки полезной функции Always On Display, появления опции плавающего окна, призванной сделать открытие приложений и изображений удобнее. Новая и значительно более плавная анимация и повышение конфиденциальности пользователей, а также прозрачные окна. И это далеко не весь список, ведь множество изменений находятся внутри системы и не видны пользователю. 

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Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro

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Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G


Вчера HUAWEI официально заявила, что 10 смартфонов перешли из стадии закрытого бета-теста в открытый. Это значит, что больше никаких эксклюзивных прав на получения прошивки, ведь она доступна абсолютно всем. На самом деле некоторые ограничения есть, ведь рассылка идёт волнами. Первыми на очереди, как всегда, китайские пользователи. Точных сроков старта бета-теста в России нет. 

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro +

Huawei Mate 30 Pro


Отметим, что наши читатели уже могут опробовать EMUI 11 на Android 11 на следующих смартфонах: для этого нужно использовать алгоритм на картинке ниже. Список находится выше. Производитель отмечает, что большая часть багов уже устранена. Ошибок почти нет, а значит вы можете смело качать, ведь она позднее обновиться до финалки по воздуху.

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