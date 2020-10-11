Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат MIUI 12 на Android 11 до конца 2020 года – список и сроки выхода актуальных прошивок
Общеизвестно, что Xiaomi является самым плодовитым производителем смартфонов. Ежегодно компания генерирует не менее 25 моделей. А ведь можно ещё посчитать клоны и региональные версии, что ещё больше увеличивает список. Такое разнообразие позволило Xiaomi вырваться в пятёрку мировых лидеров за несколько лет, ведь ещё в 2015 году китайская компания не была даже в десятке наиболее популярных брендов. Как оказалось, это влечёт за собой некоторые сложности.
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Так, сроки выпуска новых прошивок для смартфонов растягиваются на долгие месяцы. К примеру, все основные конкуренты уже давно выпустили последние версии прошивок для актуальных смартфонов на Android 10, а Xiaomi до сих пор растягивает эту процедуру. Чуть лучше дела у китайских пользователей, но и им пришлось ждать с апреля по октябрь. Что до других регионов, то российским владельцам новая MIUI 12 светит не раньше декабря.
И в этот самый момент китайская компания заявляет о выпуске новой мобильной ОС Android 11 на несколько десятков популярных телефонов. Инсайдеры уточняют, что Xiaomi не просто неплохо справляется с освоением новой операционки, но и находится в лидерах по этому показателю. Данные всех аппаратов в таблице ниже. Как видите, многие телефоны уже получили открытую стабильную бета-версию MIUI 12 на Android 11. Другие ожидают её в ближайшее время.
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Для закачки новой прошивки на свой смартфон нужно перейти на официальный форум Xiaomi в ветку вашего телефона. Для многих из них инструкции разнятся, поэтому мы не приводим единого алгоритма. Важно помнить, что в обновлении могут быть баги и неизвестные ошибки. Это значит, что вы становитесь бесплатным тестировщиком. Если вы не готовы на такие жертвы, ждите официального анонса. Для смартфонов, которые уже имеют стабильную бетку, обновление прилетит до конца года, остальные могут рассчитывать на него значительно позднее.
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