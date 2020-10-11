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Xiaomi назвала 30 смартфонов, которые получат MIUI 12 на Android 11 до конца 2020 года – список и сроки выхода актуальных прошивок

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Общеизвестно, что Xiaomi является самым плодовитым производителем смартфонов. Ежегодно компания генерирует не менее 25 моделей. А ведь можно ещё посчитать клоны и региональные версии, что ещё больше увеличивает список. Такое разнообразие позволило Xiaomi вырваться в пятёрку мировых лидеров за несколько лет, ведь ещё в 2015 году китайская компания не была даже в десятке наиболее популярных брендов. Как оказалось, это влечёт за собой некоторые сложности. 

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Так, сроки выпуска новых прошивок для смартфонов растягиваются на долгие месяцы. К примеру, все основные конкуренты уже давно выпустили последние версии прошивок для актуальных смартфонов на Android 10, а Xiaomi до сих пор растягивает эту процедуру. Чуть лучше дела у китайских пользователей, но и им пришлось ждать с апреля по октябрь. Что до других регионов, то российским владельцам новая MIUI 12 светит не раньше декабря. 

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И в этот самый момент китайская компания заявляет о выпуске новой мобильной ОС Android 11 на несколько десятков популярных телефонов. Инсайдеры уточняют, что Xiaomi не просто неплохо справляется с освоением новой операционки, но и находится в лидерах по этому показателю. Данные всех аппаратов в таблице ниже. Как видите, многие телефоны уже получили открытую стабильную бета-версию MIUI 12 на Android 11. Другие ожидают её в ближайшее время. 

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Для закачки новой прошивки на свой смартфон нужно перейти на официальный форум Xiaomi в ветку вашего телефона. Для многих из них инструкции разнятся, поэтому мы не приводим единого алгоритма. Важно помнить, что в обновлении могут быть баги и неизвестные ошибки. Это значит, что вы становитесь бесплатным тестировщиком. Если вы не готовы на такие жертвы, ждите официального анонса. Для смартфонов, которые уже имеют стабильную бетку, обновление прилетит до конца года, остальные могут рассчитывать на него значительно позднее. 

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Илья Медведев
01:38
Всё снижают на него цену, снижают... Я 11 ноября 2019г за 12500р заказал на али 6/64гц версию. В ДНС в соседнем городе 19990р стоит. Так что советую ровно месяц подождать.
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Morph ☢
01:35
Сначала кайфовал, потом всё таки взял обычный 32'' 16:9. Ну не хватает изображения сверху и снизу, при его ширине, хз вкусовщина эти 21:9
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peppery
01:35
А твои бредни просто утопают в аргументах, ага. :D
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
Morph ☢
01:31
В страшное время живём господа.... Ждём Big Navi дороже RTX3000..... ?
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
taurintown
01:31
Надеюсь, ты все купил из комплектующих, что хотел. А комментировать ты это просто не в силах, потому что правды за тобой нет (с) и аргументов, до кучи нет=)
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
taurintown
01:30
вот тут ты прав =)
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
taurintown
01:29
Он думал, что предыдущее поколение райзенов подешевеет. Но увы - оно вообще подорожало. Я вижу в этому руку Интела и его взятках, как это свойственно технологическому гуру микропроцессоров.
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
Artem_K
01:27
А какая связь между нанометрами? По усредненной производительности 10400 (14 нм) и R5 3600 (7+12 нм) равны. У АМД в низу списка остался 3100, но он точно не конкурент 10100F.
Intel готовит бюджетный четырехъядерный Core i3-10100F всего от $80 - конкурент AMD Ryzen 3 3300X Zen 2
Yolanda Tarska
01:27
Ну а какая разница, итог то одинаков. Есть Ам4, а реально это несколько версий сокетов, новые процессоры вон в старые платы нельзя
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
hardware
01:27
теперь можно брать 10400f с чистой совестью
Опубликована стоимость процессоров AMD Ryzen 5000 в европейских магазинах
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