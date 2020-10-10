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Долгое время смартфоны буквально топтались на месте. Камера улучшалась ужасно медленно. Мало того, ни о каком ИИ не было и речи, что приводило к низкому качеству снимков. Начиная с седьмой серии смартфонов Redmi Note, Xiaomi решила сделать большой скачок, установив туда 48 Мп сенсор. Следующая серия в лице Redmi Note 8 Pro удивила фанатов китайской компании 64 Мп объективом, который позволил сделать ещё один скачок, значительно подняв качество фото и видео. Redmi Note 9 Pro также получил 64 МП камеру. Якобы она стала лучше, но при прямом сравнении разница почти не видна. Что же, грядёт 10-е поколение.

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По словам инсайдеров, Redmi Note 10 Pro получит новую 108 Мп камеру. Также сообщается, что это будет объектив от Mi Note 10 Pro, а сам смартфон претерпит существенных изменений, которые позволят снизить стоимость нового бестселлера. В частности, OLED-дисплей заменят на обычный IPS, модулей камеры будет не пять, а четыре. Кроме того, количество памяти стартует с привычной отметки – 6/64 Гб.

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А вот быстрая зарядка может оказаться ещё быстрее. В последние годы серия Redmi Note стала для Xiaomi экспериментальной, неудивительно если китайская компания установит 60 Вт зарядку. Что до ёмкости, то даже текущая девятая серия имеет 5000 мАч. Сомнительно, чтобы при таком улучшении камеры нам дали более ёмкий аккумулятор.

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Сообщается, что новинки будут анонсированы в конце октября. О ценах ничего не известно. Вряд ли Xiaomi пойдёт на повышение цены. Скорее всего модель Redmi Note 10 получит 64 Мп сенсор и стандартную цену, а версия с приставкой «Pro» окажется на уровне 300 долларов с минимальным количеством памяти. Как будет на самом деле, мы узнаем уже скоро.