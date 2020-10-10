HUAWEI скинула 30 000 рулей на флагманский Mate 30 Pro – двойная 40 Мп камера, игровой процессор, OLED-дисплей, быстрая зарядка 40 Вт, NFC и защита от воды
В последнее время многие смартфоны ощутимо прибавили в цене. Какие-то модели приросли на пару сотен, а другие на пару тысяч рублей. Подорожание приобрело массовый характер, что неудивительно, ведь курс национальной валюты существенно просел. Если так пойдёт и дальше, мы увидим рублёвые рекорды новых флагманов, которые должны выйти в начале 2021 года на новом процессоре Snapdragon 875. Как оказалось, в рознице ещё модно найти скидки, если как следует поискать.
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Так, на Aliexpress снова распродажа. Официальный магазин HUAWEI скинул цену на свой флагманский Mate 30 Pro на 33%, что в рублёвом эквиваленте равняется 30 000 рублей. В итоге один из самых необычных и продвинутых смартфонов можно купить за 55 000, что стало самой низкой ценой с начала продаж, когда его стоимость перевалила за 1 000 долларов. Инсайдеры указывают, что производитель хочет очистить склады перед выходом новой серии Mate 40, что вполне логично, ведь текущий флагман на рынке находится почти год.
Если вы хотите существенно сэкономить, то в Регарде есть отличная модель – Honor 30 Premium. Стоимость данного аппарата на 20 000 ниже, мало того, там вполне неплохой процессор Kirin 985 с поддержкой сетей пятого поколения 5G, неплохая камера и отличный дисплей. Столь низкая стоимость обеспечивается брендом Honor, под которым HUAWEI выпускает удешевлённые модели своих флагманов. Давайте кратко изучим основные преимущества Mate 30 Pro.
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- Процессор: мощный Kirin 990, являющийся прямым аналогом современного Snapdragon 865
- Память: 8/256 Гб, что будет достаточно для решения любых задач
- Экран: 6.53-дюймовая OLED-матрица, способная удивить качеством картинки самых претенциозных покупателей
- Камеры: модуль на 4 объектива с двумя основными сенсорами на 40 Мп
- Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт.
- Дополнительно: подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, защита от воды и многое другое.
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