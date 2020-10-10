Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время многие смартфоны ощутимо прибавили в цене. Какие-то модели приросли на пару сотен, а другие на пару тысяч рублей. Подорожание приобрело массовый характер, что неудивительно, ведь курс национальной валюты существенно просел. Если так пойдёт и дальше, мы увидим рублёвые рекорды новых флагманов, которые должны выйти в начале 2021 года на новом процессоре Snapdragon 875. Как оказалось, в рознице ещё модно найти скидки, если как следует поискать.

реклама

Так, на Aliexpress снова распродажа. Официальный магазин HUAWEI скинул цену на свой флагманский Mate 30 Pro на 33%, что в рублёвом эквиваленте равняется 30 000 рублей. В итоге один из самых необычных и продвинутых смартфонов можно купить за 55 000, что стало самой низкой ценой с начала продаж, когда его стоимость перевалила за 1 000 долларов. Инсайдеры указывают, что производитель хочет очистить склады перед выходом новой серии Mate 40, что вполне логично, ведь текущий флагман на рынке находится почти год.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Если вы хотите существенно сэкономить, то в Регарде есть отличная модель – Honor 30 Premium. Стоимость данного аппарата на 20 000 ниже, мало того, там вполне неплохой процессор Kirin 985 с поддержкой сетей пятого поколения 5G, неплохая камера и отличный дисплей. Столь низкая стоимость обеспечивается брендом Honor, под которым HUAWEI выпускает удешевлённые модели своих флагманов. Давайте кратко изучим основные преимущества Mate 30 Pro.

реклама