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HUAWEI скинула 30 000 рулей на флагманский Mate 30 Pro – двойная 40 Мп камера, игровой процессор, OLED-дисплей, быстрая зарядка 40 Вт, NFC и защита от воды

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В последнее время многие смартфоны ощутимо прибавили в цене. Какие-то модели приросли на пару сотен, а другие на пару тысяч рублей. Подорожание приобрело массовый характер, что неудивительно, ведь курс национальной валюты существенно просел. Если так пойдёт и дальше, мы увидим рублёвые рекорды новых флагманов, которые должны выйти в начале 2021 года на новом процессоре Snapdragon 875. Как оказалось, в рознице ещё модно найти скидки, если как следует поискать. 

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Так, на Aliexpress снова распродажа. Официальный магазин HUAWEI скинул цену на свой флагманский Mate 30 Pro на 33%, что в рублёвом эквиваленте равняется 30 000 рублей. В итоге один из самых необычных и продвинутых смартфонов можно купить за 55 000, что стало самой низкой ценой с начала продаж, когда его стоимость перевалила за 1 000 долларов. Инсайдеры указывают, что производитель хочет очистить склады перед выходом новой серии Mate 40, что вполне логично, ведь текущий флагман на рынке находится почти год.

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Если вы хотите существенно сэкономить, то в Регарде есть отличная модель – Honor 30 Premium. Стоимость данного аппарата на 20 000 ниже, мало того, там вполне неплохой процессор Kirin 985 с поддержкой сетей пятого поколения 5G, неплохая камера и отличный дисплей. Столь низкая стоимость обеспечивается брендом Honor, под которым HUAWEI выпускает удешевлённые модели своих флагманов. Давайте кратко изучим основные преимущества Mate 30 Pro.

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  • Процессор: мощный Kirin 990, являющийся прямым аналогом современного Snapdragon 865
  • Память: 8/256 Гб, что будет достаточно для решения любых задач
  • Экран: 6.53-дюймовая OLED-матрица, способная удивить качеством картинки самых претенциозных покупателей 
  • Камеры: модуль на 4 объектива с двумя основными сенсорами на 40 Мп
  • Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. 
  • Дополнительно: подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, защита от воды и многое другое.
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Van Helsing
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Yolanda Tarska
13:19
Так баксов возьми, а не карту))
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lokky7
13:19
то есть вы отождествляете себя с бабой?))
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Yolanda Tarska
13:19
Кто спешит (фанаты), они к весне уже ни одну 3080 сменят на другую из-за призрачной надежды разогнать ещё на 50МГц без стабильности. Может будут даже и те, кто станут метаться туда сюда между зелёными...
Видеокарты GeForce RTX 30xx в 2021 году перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC
Vitaly St
13:19
Зелот опять сделал какой-то высос пальца.
Выясняем, что выгоднее: видеокарта с барахолки, или новая модель с гарантией – GeForce GTX 1050 Ti VS GTX 1650 Super по мнению Benchmark
Серегарус
13:18
да кроме упоротых фриков никто не хочет отождествлять себя с кракозяброй..я вот бабу создам, к примеру
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Dan Dare
13:17
Все логично. Они теперь на одной (темной) стороне. : ) Ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему! Эххх.. )
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Shock Memes
13:16
Хз, мне все равно где покупать игру, но в егс банально дешевле изза купона.
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Evgeniy Som
13:10
лол нубилойдик, давай покажи прогон бенча в рагоне без упора в PL. При 100% нагрузке он всегда будет а если не будет то хреного разогнал ти видюха работает не на полную. Кол тебе за комментарий.
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kiberman
13:10
Земляк,всё по делу расписал. +100 в карму
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
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