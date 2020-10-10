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Одна из самых популярных видеокарт, которую вы сегодня можете взять на вторичном рынке – это GeForce GTX 1050 Ti. Что любопытно, она уже давно является бестселлером в обычных торговых точках. Если оценить её стоимость на барахолке, то можно увидеть, что там её средняя цена составляет невероятные 100 долларов, что трудно назвать компромиссным вариантом. Тем не менее находятся десятки тысяч геймеров, покупающих её по такой стоимости.

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Немного дороже данная модель стоит у официальных ритейлеров, например, на Регарде, где она также расходится как горячие пирожки. На самом деле удивляться этому трудно, ведь она остаётся одним из самых недорогих решений для современных игр. По крайней мере так кажется на первый взгляд. Давайте посмотрим: самая популярная модель GTX 1050 Ti в Регарде стоит около 12 000 рублей, а вот самая популярная модель GTX 1650 Super – 16 200 рубчиков. Разница есть, но так ли она велика, и стоит ли переплачивать эти 4 тысячи за новую, или лучше взять проверенную карту с барахолки?

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Ответить на этот вопрос нам помогут ребята с Ютуб-канала Benchmark. Они сравнили обе модели в девяти популярных играх последних лет. В качестве процессора использовался 8-яденый Сore i7-10700K. Разрешение было установлено на 1080р, графические настройки сложно назвать максимальными, скорее они менялись от игры к игре. Давайте перейдём к выводам, которые нам удалось сделать.

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На вторичном рынке GeForce GTX 1050 Ti стоит 100 долларов. Новая GTX 1650 Super ровно в 2 раза больше – 200 долларов в магазине с официальной гарантией. Что до выбора между двумя новыми моделями, то разница составляет всего 50 долларов. Если оценить средне количество кадров в секунду, то становится очевидно, что её цена на барахолке значительно завышена. Мы не берёмся оценивать правильную стоимость, но отметим, что при почти двукратной разнице в скорости выбор очевиден – только GTX 1650 Super.



