Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выясняем, что выгоднее: видеокарта с барахолки, или новая модель с гарантией – GeForce GTX 1050 Ti VS GTX 1650 Super по мнению Benchmark

[ ] для раздела Блоги
1
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Одна из самых популярных видеокарт, которую вы сегодня можете взять на вторичном рынке – это GeForce GTX 1050 Ti. Что любопытно, она уже давно является бестселлером в обычных торговых точках. Если оценить её стоимость на барахолке, то можно увидеть, что там её средняя цена составляет невероятные 100 долларов, что трудно назвать компромиссным вариантом. Тем не менее находятся десятки тысяч геймеров, покупающих её по такой стоимости. 

реклама

Немного дороже данная модель стоит у официальных ритейлеров, например, на Регарде, где она также расходится как горячие пирожки. На самом деле удивляться этому трудно, ведь она остаётся одним из самых недорогих решений для современных игр. По крайней мере так кажется на первый взгляд. Давайте посмотрим: самая популярная модель GTX 1050 Ti в Регарде стоит около 12 000 рублей, а вот самая популярная модель GTX 1650 Super – 16 200 рубчиков. Разница есть, но так ли она велика, и стоит ли переплачивать эти 4 тысячи за новую, или лучше взять проверенную карту с барахолки?

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

реклама

Ответить на этот вопрос нам помогут ребята с Ютуб-канала Benchmark. Они сравнили обе модели в девяти популярных играх последних лет. В качестве процессора использовался 8-яденый Сore i7-10700K. Разрешение было установлено на 1080р, графические настройки сложно назвать максимальными, скорее они менялись от игры к игре. Давайте перейдём к выводам, которые нам удалось сделать.

реклама

На вторичном рынке GeForce GTX 1050 Ti стоит 100 долларов. Новая GTX 1650 Super ровно в 2 раза больше – 200 долларов в магазине с официальной гарантией. Что до выбора между двумя новыми моделями, то разница составляет всего 50 долларов. Если оценить средне количество кадров в секунду, то становится очевидно, что её цена на барахолке значительно завышена. Мы не берёмся оценивать правильную стоимость, но отметим, что при почти двукратной разнице в скорости выбор очевиден – только GTX 1650 Super.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
4
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
7
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
39
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
104
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
17
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX425
11
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
32
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 129
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 104
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала дату выхода стабильной глобальной прошивки MIUI 12 для Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9
8
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,6 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
374
Производительность Radeon RX 6900XT Big Navi сравнили с RTX 3080 и RTX 2080 Ti - результат оказался не в пользу карты от AMD
70
AMD Ryzen 9 5900X сверг с трона игрового короля в лице Intel Core i9-10900K — официальные данные компании
108
Производители материнских плат значительно усложнят установку новых процессоров Ryzen 5000-й серии на старые платы с чипсетами В450 и Х470
52
Xiaomi назвала точные сроки выхода MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 7 и многие другие – список телефонов и сроки рассылки
7
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
111
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
79
Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
17
3 года бесплатных обновлений для Windows 7 – полная инструкция для небольших компаний от Deskmodder
6
Выясняем, стоит ли покупать дорогую материнскую плату и ОЗУ для процессоров Intel – DDR4 2666 МГц VS 3200 МГц на Core i5-10400F от Benchmark
42
NVIDIA отказывается от выпуска GeForce RTX 3070 Ti
20
Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Super получат улучшенный 7-нм техпроцесс, а NVIDIA откажется от услуг Samsung – Digitimes
14
Цена Xiaomi Redmi Note 8 со 128 ГБ памяти упала на 80 долларов – Snapdragon 665, 48-Мп камера и аккумулятор на 4000 мА*ч
1
Поддержка настольных процессоров Ryzen 5000 материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии станет доступна с января следующего года
152
ASUS опубликовал список материнских плат, поддерживающих Zen 3 уже сейчас
21
Производительность графического чипа PlayStation 5 сравнили с GeForce RTX 2060 Super, у сообщества все больше вопросов к архитектуре
27
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
42
Топовый Ryzen 9 5950X оказался производительнее флагманского Core i9-10900K в официальных тестах AMD
100
4 флагмана Xiaomi 2016 и 2018 годов получили Android 11 – названия и ссылки на закачку
2

Популярные статьи

Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
74
ТОП 5 новых мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Этикетировочная машина, сельскохозяйственная сеялка и другие инструменты с AliExpress
3
Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи
11
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
14
Ryzen 3 3100 и Radeon RX 5500 XT — рецепт недорогого и шустрого игрового компьютера
30
Список утилит для настройки, разгона и тестирования ПК
30
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Deepcool MF120 GT
7
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 4
6
Скидки 25% в магазине BOBKeys – лицензия для Windows 10 Pro за 1 000 рублей
Тестирование процессоров Core i3-10100, Core i3-9100F и Ryzen 3 3100 в актуальных играх
4

Сейчас обсуждают

vitosol
11:49
"... они вдруг снова не смогут построить у себя то, что делали до этого?" Зарплата в Китае, наверное, пониже. Да и создавать с нуля промышленность, накладно. "Рыночные отношения" во всей красе.
Китай собирается принять новый закон об экспортном контроле, который позволит ответить на санкции США
t-dirt
11:49
ахха.
Nvidia официально поздравила AMD с выпуском процессоров Ryzen 5000
t-dirt
11:49
зачем понимать очевидное?? ну нужно для чего то, поэтому покупает. ток дел в том как бы она от несварения не померла. мнет похрен, я как сидел ровно на интел, так и буду дальше сидеть. мне вас, дурней...
Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx
warmuza
11:48
Вот поэтому я почти всегда скидываю акции перед всякими презентациями и сомнительными отчётами. Новость плохая, у АМД и так большая долговая нагрузка, если они купят Ксайлинкс за такие деньги, им пряд...
Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx
t-dirt
11:47
причём тут продукты?? речь о свободной наличке! если амд после покупки хилинх загнётся, что вы - красножопики делать будете? переобуетесь и начнёте интел покупать или самовыпилитесь?
Акции AMD упали на фоне слухов о сделке с Xilinx
omoikane
11:46
была же новость от одного из ресейлеров. Что заказ был на 2тыс карт, а приехало 170. И думаю так у всех.
Проблемы NVIDIA с дебютом видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 продолжаются — компания делегирует полномочия по продаже эксклюзивных моделей своим партнёрам
Дмитрий
11:45
В свое время APU выбили дешевые видеокарты с продаж. АМД интел обошел, тот который выйдет в марте, а еще у амд в запасе ZEn4 Контракт на выпуск консолей, деньги будут капать каждый месяц, и эти деньги...
AMD Ryzen 9 5900X сверг с трона игрового короля в лице Intel Core i9-10900K — официальные данные компании
Roditch
11:40
Семейный бизнес.
Nvidia официально поздравила AMD с выпуском процессоров Ryzen 5000
Пузо
11:38
MSI деваться некуда, они уже один раз обосрались по полной с биосами под зен 2, аж новые ревизии материнок делать пришлось. Теперь стараются убитую в ноль репутацию хоть как то поправить.
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
DOpFzit
11:37
нам все говорили импорт замещение импорт замещение. а теперь все проснулись что такое импорт замещение. рычаги воздействия и не какие там о благ речи не может быть
Китай собирается принять новый закон об экспортном контроле, который позволит ответить на санкции США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем