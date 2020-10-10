Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы до сих пор не получили российскую версию MIUI 12 на свой смартфон Xiaomi, то мы хотим вас успокоить, ведь в этом нет ничего удивительного. На данном этапе всего 14 аппаратов имеют локализованную прошивку. Отметим, что новых версия для России не выходило уже больше месяца. Кажется, что китайская компания совсем о нас забыла. На самом деле это не так, ведь в настоящее время все силы разделены между двумя направлениями. Давайте разбираться.

реклама

Первое – это выпуск китайской стабилки на все доступные смартфоны. До завершения этого этапа осталось совсем немного, ведь из 65 доступных телефонов больше 50 уже имеют на борту китайскую MIUI 12. Вторая ключевая миссия связана с портированием мобильной ОС Android 11 на как можно большее количество смартфонов. Это вопрос престижа, ведь в гонке участвуют все основные конкуренты Xiaomi. Заявив о как можно большем количестве доступных для обновления аппаратах, Xiaomi планирует поднять престиж марки.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Инсайдеры сообщают, что сразу после завершения первой задачи свободные программисты будут направлены на создание региональных прошивок. А вот здесь нас в первую очередь интересует глобальная версия, которая доступна на 20 смартфонов. Всё дело в том, что вначале MIUI 12 становится доступна в Китае или Индии в зависимости от того, на каком из регионов аппарат лучше продаётся. После появляется глобальная версия, и только потом региональная.

Mi 10 реклама Mi Note 10 Mi 10 Pro реклама Mi Note 10 Pro Mi 9 реклама Redmi S2/Y2 Mi 9 Lite Mi 10 Lite 5G Mi 9T Mi 9 SE Mi 9T Pro Mi MIX 3 5G Redmi Note 9 Mi Note 3 Redmi Note 8 Pro Mi MIX 2S Mi 8 Lite Mi Note 10 Lite Poco F2 Pro Mi MIX 3





Предположительно, все смартфоны получат китайскую версию к концу ноября. Одновременно с этим к зиме выйдет ещё больше глобалок. Ожидать российскую MIUI 12 на бюджетные смартфоны не стоит. Они обновятся по остаточному принципу, а вот флагманы 2019 и 2020-х годов прибудут в первую очередь. После этого девятая и восьмая серия Redmi Note. Скорее всего, к Новому году массовых российских прошивок больше не будет. Могут случайно выпустить несколько аппаратов, над которыми трудятся давно, но это неточно.