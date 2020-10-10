Xiaomi выпустила официальную глобальную прошивку MIUI 12 на 20 актуальных смартфонов 2018-2020-х годов – список и сроки выхода российских версий
Если вы до сих пор не получили российскую версию MIUI 12 на свой смартфон Xiaomi, то мы хотим вас успокоить, ведь в этом нет ничего удивительного. На данном этапе всего 14 аппаратов имеют локализованную прошивку. Отметим, что новых версия для России не выходило уже больше месяца. Кажется, что китайская компания совсем о нас забыла. На самом деле это не так, ведь в настоящее время все силы разделены между двумя направлениями. Давайте разбираться.
реклама
Первое – это выпуск китайской стабилки на все доступные смартфоны. До завершения этого этапа осталось совсем немного, ведь из 65 доступных телефонов больше 50 уже имеют на борту китайскую MIUI 12. Вторая ключевая миссия связана с портированием мобильной ОС Android 11 на как можно большее количество смартфонов. Это вопрос престижа, ведь в гонке участвуют все основные конкуренты Xiaomi. Заявив о как можно большем количестве доступных для обновления аппаратах, Xiaomi планирует поднять престиж марки.
Инсайдеры сообщают, что сразу после завершения первой задачи свободные программисты будут направлены на создание региональных прошивок. А вот здесь нас в первую очередь интересует глобальная версия, которая доступна на 20 смартфонов. Всё дело в том, что вначале MIUI 12 становится доступна в Китае или Индии в зависимости от того, на каком из регионов аппарат лучше продаётся. После появляется глобальная версия, и только потом региональная.
|
Mi 10
|
реклама
Mi Note 10
|
Mi 10 Pro
|
реклама
Mi Note 10 Pro
|
Mi 9
|
реклама
Redmi S2/Y2
|
Mi 9 Lite
|
Mi 10 Lite 5G
|
Mi 9T
|
Mi 9 SE
|
Mi 9T Pro
|
Mi MIX 3 5G
|
Redmi Note 9
|
Mi Note 3
|
Redmi Note 8 Pro
|
Mi MIX 2S
|
Mi 8 Lite
|
Mi Note 10 Lite
|
Poco F2 Pro
|
Mi MIX 3
Предположительно, все смартфоны получат китайскую версию к концу ноября. Одновременно с этим к зиме выйдет ещё больше глобалок. Ожидать российскую MIUI 12 на бюджетные смартфоны не стоит. Они обновятся по остаточному принципу, а вот флагманы 2019 и 2020-х годов прибудут в первую очередь. После этого девятая и восьмая серия Redmi Note. Скорее всего, к Новому году массовых российских прошивок больше не будет. Могут случайно выпустить несколько аппаратов, над которыми трудятся давно, но это неточно.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила