AMD решила подсластить пилюлю покупателям процессоров Ryzen 5000-й серии – одна из самых ожидаемых игр 2021 года в подарок
Вчера состоялся анонс процессоров AMD, построенных на новой архитектуре Zen 3. Многие фанаты компании остались разочарованы. А некоторые откровенно возмущены политикой компании. Ещё бы, ведь долгие годы красные чипы славились лучшим соотношением между производительностью и ценой. Несмотря на гораздо большие продажи по этому показателю Intel всегда оставалась на втором месте. Но вот случилось страшное: AMD перестала быть народной компанией, решив использовать своё преимущество в производительности по полной.
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Кто-то заявляет, что ничего страшного не случилось, ведь у нас остаются процессоры текущего поколения. Это логично, но странно, ведь если бы мы хотели купить эти процессоры, то давно бы купили. Оставим размышления на эту тему нашим читателям, поскольку сегодня у нас есть хорошая новость. Не сказать, что она подсластит пилюлю удорожания на 50 долларов, но это явно лучше, чем ничего. Итак, маркетологи из AMD решили подарить всем покупателям новых процессоров цифровой ключ на ещё не вышедшую игру Far Cry 6.
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AMD Ryzen 9 5950X
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AMD Ryzen 9 5900X
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AMD Ryzen 7 5800X
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AMD Ryzen 9 3950X
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AMD Ryzen 9 3900XT
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AMD Ryzen 7 3800XT
Список процессоров ниже. Что любопытно, в него входят модели Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT, которые зависли между третьим и четвёртым поколением. Кстати, если вы хотели купить такой процессор, стоит подождать до 20 октября, ведь с этого дня можно будет получить ключ для одного из вышеперечисленных чипов. А вот процессоры новой серии смогут рассчитывать на ключик с 5 ноября. Хотя, раньше вы их в продаже всё равно не встретите. Акция продлится до 31 декабря 2021 года.
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